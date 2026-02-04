周末霸王級寒流再現？ 颱風論壇：強烈冷氣團至寒流 降溫如搭雲霄飛車

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

溫度趨勢。圖／取自「台灣<a href='/search/tagging/2/颱風' rel='颱風' data-rel='/2/104951' class='tag'><strong>颱風</strong></a>論壇｜天氣特急」臉書粉專
好好把握偏暖的空檔，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起3天台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台大幅回暖，南部甚至偏熱。天氣上也只有東半部有陣雨，西半部預計是大太陽。不過，周末開始有一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷空氣強度預計落在強烈大陸冷氣團至寒流之間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界，「預先做好雲霄飛車的準備」。

至於是否達到10年前霸王級寒流的強度？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依照預報，周末再怎麼冷，顯然離霸王級寒流還是有一段距離。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周五回暖空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨。北部、東半部溫度可以來到25度左右，中南部更上看27度，感受會有些熱。

周六至下周一強烈冷空氣正式侵台，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東半部周五夜間就會先下雨。周六開始降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度上下。周日白天才有機會漸漸轉為乾冷，中南部全程將以乾冷或陰冷為主，但最低溫也會逼近12至14度，深夜低溫顯著，而且日夜溫差很大。預計下周二白天冷空氣減弱，各地才會有回溫的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

