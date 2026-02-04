快訊

台廠免驚！華強北記憶體報價勁揚 粉碎市場動盪謠言

準「西望洋」颱風最快今生成 對台灣天氣影響機率曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD02今天凌晨2時的中心位置在雅浦島西方490公里之處，距離鵝鑾鼻東南方1940公里，每小時15公里速度，向西南西進行，有發展為輕度颱風西望洋的趨勢。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD02今天凌晨2時的中心位置在雅浦島西方490公里之處，距離鵝鑾鼻東南方1940公里，每小時15公里速度，向西南西進行，有發展為輕度颱風西望洋的趨勢。圖／取自中央氣象署網站

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD02，中央氣象署表示，TD02今天凌晨2時的中心位置在雅浦島西方490公里之處，距離鵝鑾鼻東南方1940公里，每小時15公里速度，向西南西進行，有發展為輕度颱風西望洋的趨勢，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，TD02未來24小時有機會升格為今年第2號颱風西望洋，對台灣沒有直接影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓TD02有機會增強為今年第2號颱風西望洋（Penha），大致趨向菲律賓南部，對台灣天氣預估沒有影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，TD02將於未來48小時內成為颱風，預估朝菲律賓中南部群島前進，因後續發展環境欠佳，靠近菲律賓後將逐漸減弱消散，對台灣沒有影響，水氣飄到台灣的機率也不高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

