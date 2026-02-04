聽新聞
0:00 / 0:00
準「西望洋」颱風最快今生成 對台灣天氣影響機率曝
目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD02，中央氣象署表示，TD02今天凌晨2時的中心位置在雅浦島西方490公里之處，距離鵝鑾鼻東南方1940公里，每小時15公里速度，向西南西進行，有發展為輕度颱風西望洋的趨勢，在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，TD02未來24小時有機會升格為今年第2號颱風西望洋，對台灣沒有直接影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓TD02有機會增強為今年第2號颱風西望洋（Penha），大致趨向菲律賓南部，對台灣天氣預估沒有影響。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，TD02將於未來48小時內成為颱風，預估朝菲律賓中南部群島前進，因後續發展環境欠佳，靠近菲律賓後將逐漸減弱消散，對台灣沒有影響，水氣飄到台灣的機率也不高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言