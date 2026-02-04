「全家」金馬年應援！罐頭豬LuLu躍上開運卡、紅包袋　限時限量滿額贈APUJAN操刀絕美「錢母」

9天春節連假即將到來，瞄準返鄉團圓、走春出遊，全家便利商店今年以「全家都馬可以」為核心主題，於2月4日至3月3日整合線上線下渠道，打造全方位春節應援計畫。

「全家」攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，推出「LuLu豬馬上開運卡」，換上新春金馬頭套躍上卡面，手持2026開運扇，圓潤模樣瞬間融化人心，每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金，自2月4日上午10點起開賣，數量有限，售完為止。活動期間指定全店商品消費滿額168元加109元再贈限量「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」（送完為止），同步推出紅包袋、矽膠杯墊等限定週邊。想博好彩頭，更不能錯過APP限定「馬上心動好運刮刮樂」，大獎祭出Apple Watch Series，讓民眾過年試手氣。

此外，「全家」同步推出罐頭豬LuLu聯名LINE貼圖，自2月3日上午11點起至3月4日加入官方帳號好友即可下載，集結「馬到成功」、「全家發大財」等共10款超萌造型貼圖。

備受期待的「宮廟開運錢母」今年再升級，邀請知名旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊跨界操刀，傳統宮廟文化與現代美學設計跨界碰撞，活動期間購買指定商品滿199元即可免費獲得，並依序於除夕（2月16日）發送大甲鎮瀾宮款、初一（2月17日）發送桃園慈護宮款、初二（2月18日）發送西螺福興宮款，每日早上8點準時開搶，極具收藏價值，數量有限，送完為止。

針對春節親友歡聚的零食需求，「全家」自2月4日起推出指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」的超殺優惠；同步集結逾200款春節禮盒，即日起至3月3日祭出任選2件9折、4件85折等優惠，購買Let’s Café系列禮盒再限量加贈質感環保品牌提袋。

「全家」APP「隨買跨店取」於春節期間推出重磅優惠。由2月13日的「下班倒數」活動打頭陣，推出399元Let’s Café及Let’s Tea組合，讓上班族開心迎接連假。緊接著2月14日至2月22日春節期間推出「春節馬上發」優惠，其中售價8,888元、8,525元及8,500元商品組合，包含Let’s Café特濃／單品咖啡及Let’s Tea茶飲，不僅兌換期限長達至2028年底，購買再額外加贈8,888點Fa點；另有售價888元商組選擇，靈活滿足不同客群的自用或轉贈需求。

因應春節出遊與返鄉車潮，「全家」經營之國道服務區與快速道路休息站也全面備戰。針對「快速充飢」、「即時送禮」及「聚會補給」三大核心需求，擴大備貨規模，囊括禮盒、福袋、杯裝飲品及盥洗用品等，整體備貨量較平日增加2倍以上。2月14日至2月22日連假期間，於新營、石碇、蘇澳及三義車亭服務區，當日累積消費滿688元即可兌換Let’s Café或FamiCollection指定飲品等商品；消費滿1,288元更可參加500元禮物卡抽獎；台61線口湖與新豐休息站，亦同步推出單筆消費滿388元贈限量好禮優惠。

看準連假觀展人潮，「全家」提供多檔熱門展覽票券及交通票券購／取服務，報「全家」會員還可參加APP「集章趣」與「抽獎趣」，熱門展覽包括《100%哆啦A夢巡迴特展高雄站》、《七龍珠英雄崛起-台北》、《蠟筆小新 玩轉！ 時空大冒險》及《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》等；3月31日前購／取交通票券再享茶葉蛋、FMC（包）抽取式衛生紙及芝麻包好禮三選一，贈品數量有限、送完為止。