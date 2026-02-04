聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／過年前吃團圓飯 古蹟餐廳飄年味

聯合報／ 王錫璋（北市中正）
年前吃團圓飯，餐廳掛出春聯，滿是年味。圖／王錫璋提供
年前吃團圓飯，餐廳掛出春聯，滿是年味。圖／王錫璋提供

退休後，兩個女兒都出嫁了，都在教書，各有孩子，工作忙碌，過年得回婆家，因此我們家的過年聚餐，都是在年前的一個周末，選個餐廳與兩位女兒、女婿和外孫們吃個團圓飯，就算過年了。女兒們婆家都在外縣市，為避免舟車勞頓，我們不要求她們初二回娘家相聚。

我們家不是在除夕吃年夜飯，而是過年前吃一餐團圓飯。這時兩個女兒和四個外孫才能全部見面，除夕晚上吃年夜飯只有我和老妻在家，如常吃家常菜，頂多加點過年應景的菜餚。

年前的團圓飯，每年選不同餐廳，有時還遠征到羅東女兒家附近的餐廳。每年過年前一個月，忙著選餐廳要吃團圓夜，也是家族大事。

這10幾年來，吃過很多團圓飯餐廳。印象較深刻的，有兩、三次選在古蹟中吃團圓夜，那是在孫立人將軍官邸〈前陸軍聯誼廳〉，是市定古蹟的官邸，由文創公司承包餐飲事業，它們比一般餐館更會布置環境，不僅打造了一間寬廣的綠色空間，種滿或吊掛綠樹或花草盆栽。最重要的是，它有庭園，小外孫們吃過飯後，常到庭園看看水池中的鯉魚，較好打發大人們還吃飯、聊天的時間。

官邸在過年前，有許多充滿年味的春聯或剪紙裝飾，又有平常日即有的書畫、史料展等，吃團圓飯的年味比餐館更濃，也等於看次展覽呢。

團圓飯 餐廳 官邸 年夜飯 春聯 孫立人

延伸閱讀

竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業

被嗆主持費拿不少也不唱 康康除夕特別節目終於開金口

台南佳里奇美日照成果揮毫添年味 他辭職照護雙親孝心感人

三芝區公所貼心便民 邀大師揮毫為家戶添年味

相關新聞

周五前持續回溫 周末迎強烈大陸冷氣團「低溫下探9度」

周五白天前持續回溫，各地為穩定天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，周五晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到下周一...

健康主題館／媽媽健身操動透透 去痠解痛增體適能

傳統上爸爸象徵一家之主、如屋之柱，撐持著一家挺立；媽媽則象徵一家之襁褓、如屋之牆，護圍著一家團聚，台語俗諺：「老母係桶箍...

健康你我他／過年前吃團圓飯 古蹟餐廳飄年味

退休後，兩個女兒都出嫁了，都在教書，各有孩子，工作忙碌，過年得回婆家，因此我們家的過年聚餐，都是在年前的一個周末，選個餐...

人到中年 中醫：食用枸杞緩解乾眼症

人到中年，身體機能逐漸走下坡，眼睛也不例外。中醫師陳潮宗指出，人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升，台語常說「上卌袂攝」...

「全家」金馬年應援！罐頭豬LuLu躍上開運卡、紅包袋　限時限量滿額贈APUJAN操刀絕美「錢母」

9天春節連假即將到來，瞄準返鄉團圓、走春出遊，全家便利商店今年以「全家都馬可以」為核心主題，於2月4日至3月3日整合線上...

食在營養／油菜盛產季 補鈣首選又能抗癌

今天立春，春天到，正值油菜盛產的季節，油菜屬於十字花科蔬菜，不僅熱量低，是高鈣、高鉀蔬菜，更富含維生素A、維生素K1、葉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。