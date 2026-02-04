健康你我他／過年前吃團圓飯 古蹟餐廳飄年味

退休後，兩個女兒都出嫁了，都在教書，各有孩子，工作忙碌，過年得回婆家，因此我們家的過年聚餐，都是在年前的一個周末，選個餐廳與兩位女兒、女婿和外孫們吃個團圓飯，就算過年了。女兒們婆家都在外縣市，為避免舟車勞頓，我們不要求她們初二回娘家相聚。

我們家不是在除夕吃年夜飯，而是過年前吃一餐團圓飯。這時兩個女兒和四個外孫才能全部見面，除夕晚上吃年夜飯只有我和老妻在家，如常吃家常菜，頂多加點過年應景的菜餚。

年前的團圓飯，每年選不同餐廳，有時還遠征到羅東女兒家附近的餐廳。每年過年前一個月，忙著選餐廳要吃團圓夜，也是家族大事。

這10幾年來，吃過很多團圓飯餐廳。印象較深刻的，有兩、三次選在古蹟中吃團圓夜，那是在孫立人將軍官邸〈前陸軍聯誼廳〉，是市定古蹟的官邸，由文創公司承包餐飲事業，它們比一般餐館更會布置環境，不僅打造了一間寬廣的綠色空間，種滿或吊掛綠樹或花草盆栽。最重要的是，它有庭園，小外孫們吃過飯後，常到庭園看看水池中的鯉魚，較好打發大人們還吃飯、聊天的時間。

官邸在過年前，有許多充滿年味的春聯或剪紙裝飾，又有平常日即有的書畫、史料展等，吃團圓飯的年味比餐館更濃，也等於看次展覽呢。