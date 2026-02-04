聽新聞
0:00 / 0:00

人到中年 中醫：食用枸杞緩解乾眼症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升。圖╱123RF
人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升。圖╱123RF

人到中年，身體機能逐漸走下坡，眼睛也不例外。中醫師陳潮宗指出，人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升，台語常說「上卌袂攝」，說明人到中年後不僅體力下降，心理也不如年輕時充滿衝勁，身心都進入轉變期，緩解乾眼症，中醫的食補及穴道按摩，都能達到輔助改善效果。

陳潮宗說，隨著年齡增加，人體淚腺分泌油脂與水分逐漸減少，眼睛表面的保護層變薄，當眨眼或閉眼時，眼角膜因潤滑不足容易受到摩擦，進而出現乾澀、刺痛、發炎等不適症狀，這是中年族群常見乾眼困擾的主因。

乾眼症與「肝腎不足」有關。陳潮宗說，可透過中藥調理改善，「枸杞」便是常見選擇。枸杞具有補腎養肝、明目作用，有助提升眼睛的滋潤度，減緩乾澀不適，可適量泡茶或入菜食用。

吃枸杞可緩解眼睛乾澀。圖╱123RF
吃枸杞可緩解眼睛乾澀。圖╱123RF

穴道按摩也是簡單護眼保健方式。陳潮宗指出，位於眼尾的「絲竹空穴」與眼睛內側的「瞳子髎穴」，透過輕柔按壓刺激淚腺分泌，可促進眼部循環，緩解乾眼症狀。

若是乾眼症情況持續或嚴重影響生活，仍應及早就醫，避免延誤治療。

乾眼症 中醫 按摩 中藥 眼睛

延伸閱讀

不只社照、兒家署 衛福部長曝將成立「婦女發展及保護服務司」

南投竹山秀傳醫院鹿谷院區開幕 當地唯一小兒科門診

全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

相關新聞

周五前持續回溫 周末迎強烈大陸冷氣團「低溫下探9度」

周五白天前持續回溫，各地為穩定天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，周五晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到下周一...

健康主題館／媽媽健身操動透透 去痠解痛增體適能

傳統上爸爸象徵一家之主、如屋之柱，撐持著一家挺立；媽媽則象徵一家之襁褓、如屋之牆，護圍著一家團聚，台語俗諺：「老母係桶箍...

健康你我他／過年前吃團圓飯 古蹟餐廳飄年味

退休後，兩個女兒都出嫁了，都在教書，各有孩子，工作忙碌，過年得回婆家，因此我們家的過年聚餐，都是在年前的一個周末，選個餐...

人到中年 中醫：食用枸杞緩解乾眼症

人到中年，身體機能逐漸走下坡，眼睛也不例外。中醫師陳潮宗指出，人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升，台語常說「上卌袂攝」...

「全家」金馬年應援！罐頭豬LuLu躍上開運卡、紅包袋　限時限量滿額贈APUJAN操刀絕美「錢母」

9天春節連假即將到來，瞄準返鄉團圓、走春出遊，全家便利商店今年以「全家都馬可以」為核心主題，於2月4日至3月3日整合線上...

食在營養／油菜盛產季 補鈣首選又能抗癌

今天立春，春天到，正值油菜盛產的季節，油菜屬於十字花科蔬菜，不僅熱量低，是高鈣、高鉀蔬菜，更富含維生素A、維生素K1、葉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。