健康主題館／媽媽健身操動透透 去痠解痛增體適能

傳統上爸爸象徵一家之主、如屋之柱，撐持著一家挺立；媽媽則象徵一家之襁褓、如屋之牆，護圍著一家團聚，台語俗諺：「老母係桶箍，箍窪一家大小」。

媽媽為家庭犧牲奉獻多年，正要享受人生的黃金期，卻可能面臨更年期帶來困擾，尤其操勞愈重的，身體的損耗愈多。除了慢性病外，像浴廁的清理常腰痠、廚房的燒煮易腳麻、廳室的打掃造成手痛。

運動是最好的保養品之一，要趁早多做。我特別為讀者設計的「媽媽健身操」，這是一套生活化的如意操法，隨時隨地可做，家裡就是健身房，全家動透透。

媽媽健身操涵蓋全身肢體關節，可擇一部位加強，對筋骨關節的伸展、肌肉力量的強化、平衡協調的改善有很好的效果，可以預防骨質疏鬆、避免慢性病痛、增強體適能。今日多一分的投資，明日便有多一分的收益。

廚房媽媽操：抬抬腳、時時動

媽媽為家人做飯，流理台前站太久，容易腰痠腳麻，可準備一矮凳擱腳，或常抬抬腳，轉轉踝關節，配合節拍、微彎著膝，讓身體重心在兩腳間規律移動，是很好的廚房媽媽操。

廚房媽媽操。記者余承翰／攝影

客廳媽媽操：轉轉手、珊珊姿

媽媽將客廳整理得窗明几淨，地板拖得一塵不染，容易肩痠手麻，建議多做上肢運動，彎起手肘，一手由下往上畫半圓弧線，掌心向上像花開，另一手掌心向下畫弧線代表花謝，這交互地轉動手臂上下，狀似花開花謝，好像跳舞般婀娜多姿（珊珊姿），是很好的客廳媽媽操。

客廳媽媽操。記者余承翰／攝影

臥室媽媽操：扭扭腰、爸爸樂

有美麗概念的媽媽，臥室是最好的保養廠，不管平時有哪些不舒服，進了臥室休息，出來又是一隻花豔的蝴蝶；就算為減肥塑身，需要縮肚擺臀，任何姿勢，床上都是最能發揮，也最安全的場所，所以床上隨心如意操，只要妳動，愛怎麼滾，愛怎麼扭，都可激發出活力充沛的身心，是爸爸最樂的臥室媽媽操。

臥室媽媽操。記者余承翰／攝影

全家媽媽操：抱抱胸、久久愛

媽媽像桶箍，把全家大小抱在一起，她的健康是全家人的幸福，必須時時運動，以保持最佳的身心。動作是雙手抱胸，挺腰抬頭，雙腳劈開做左右弓箭步，可強化全身的肌肉群，象徵全家的守護神，是很好的全家媽媽操。