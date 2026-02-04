聽新聞
老人住老宅險象多 有如隱形監獄

聯合報／ 記者朱冠諭陳敬丰／連線報導
各地高齡人口增加，舊市區「老人住老宅」陷入困境，欠缺無障礙環境，甚至醞釀安全風險。本報資料照片
「人屋雙老」成為台灣超高齡社會的日常隱憂。桃園市是最年輕直轄市，但高齡人口持續攀升，十二年來占比增加近一倍；台中市獨居老宅約六萬棟，十年來增逾一倍。「老人住老宅」困境浮現，不僅行動不便、缺乏無障礙空間，動輒跌倒、受傷，更暗藏安全風險。

桃園高齡者比例已由二○一三年的百分之八點九，迄今已達百分之十六點八，舊市區面臨人與房子同步老化的「雙老」困境。

台中市府截至去年十二月，六十五歲以上長者有四十九點九萬人，占總人口百分之十七點四，高齡長者一人獨居「獨老宅」約六萬棟，十年增逾一倍。

桃園議員李宗豪指出，龜山幅員廣大，偏遠山區獨長需加強訪視，屋齡四十年、約六層樓的幸福社區，位於非都市計畫區難推動都更，屋況老舊漏水、基座掏空，長者上下樓不便，要增設無障礙設施裝費用高昂。

議員楊朝偉表示，大湳商圈舊市區多為三十年以上公寓與透天厝，樓梯狹窄，高樓無電梯，行動不便長者連出門都難，老宅浴室門檻高且地板濕滑，形同「隱形監獄」，長者滑倒、受傷事件頻傳。

桃園市都發局長江南志表示，新屋區高齡人口百分之廿一點四、大溪區百分之十九點七、龍潭區百分之十八點八，因青壯年外流、獨居高齡者多，老舊住宅多為透天或無電梯公寓，缺乏無障礙設施。

他坦言，當地公共運輸使用率僅百分之九點一，現階段高齡者移動面臨困難，影響就醫、購物等基本需求；社區需建立日照中心、關懷據點與送餐支援，但據點分布不均，偏遠地區長者尤其不便。

桃園市府規畫五大策略，透過軌道建設打造十五分鐘生活圈，利用軌道路廊打造友善移動空間，在大溪埔頂段社宅結合醫療與長照服務，同時推動三代同堂優先入住社宅等。

台中市都市發展局表示，長者多傾向留在原居住生活圈，市府以升降機與無障礙設施補助改善老宅，最高可補助百分之四十五、二百一十六萬元；中央老宅延壽補助計畫尚待核定，市府正評估提高社宅老人保障比例。

老宅 高齡者 獨居 透天厝 社宅 公共運輸 都市計畫 軌道建設

