台彩吉祥物「哈啾咪」亮相 推聯名刮刮樂

台灣彩券公司昨天推出吉祥物團體「哈啾咪」，由象徵報喜與好事即將發生的喜鵲「瑞力酷」，以及守護土地、代表公益與好運的石虎「灣得福」組成。台彩期盼透過充滿正能量與年輕活力的吉祥物形象，陪伴民眾在投注時感受歡樂，讓善的循環持續在台灣各個角落發生。

中信銀執行副總高人傑表示，中信銀委託台彩發行公益彩券來到第廿年，期間不只發行彩券，更希望好事可以在這片土地上擴散，每張彩券都是社會大眾善良的累積，更是對台灣社會美好未來的期盼。他說，台彩吉祥物的誕生是布局市場年輕化重要的一步，有助於吸引及發展年輕族群，讓年輕消費者體會到公益彩券不同的新樣貌。

台彩董事長黃志宜表示，吉祥物「瑞力酷」是戴著科技墨鏡的喜鵲，象徵好事即將發生，牠戴著科技墨鏡，具備偵測好事發生的能力，鼓勵大家跟著牠尋找好事，性格活潑外向。

「灣得福」是暱稱「錢貓」的石虎，每當有好事發生或完成公益任務時，會開心露出虎牙，將喜悅分享給大家，性格相對文靜。

配合吉祥物團體出道，台彩推出「哈啾咪」聯名款刮刮樂，售價五百元，頭獎五百萬元，瑞力酷及灣得福就是票面主角。台彩總經理謝志宏說，

同日上市的還有獎金樂翻倍、好運連發、推金幣、財神報到等四款刮刮樂新品；春節前台彩有十五款刮刮樂上市，總獎金是創紀錄的三九九億元，比去年多了十三億元。