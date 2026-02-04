聽新聞
隔熱紙新規228上路 不溯及舊車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。記者季相儒／攝影
近年每年約一二○萬大小客貨新車領牌，交通部宣布，二月廿八日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為百分之七十以上、前側窗透光率百分之四十以上，檢驗不合格將開罰最高一八○○元，甚至吊扣、註銷牌照，不溯及舊車。

公路局長林福山說，新制上路當天起，首次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛、計程車及幼童專用車的前擋風玻璃隔熱紙的可見光透過率百分之七十以上，前側窗及後擋在百分之四十以上。

統計目前隔熱紙有卅九家業者、共四六八個型號申請合格報告，目前公路局已核可廿六家業者、共三七八個型號產品取得合格報告。

公路局監理組長吳季娟說，公路局會請業者和車商提供合格的隔熱紙，若民眾張貼不符規定的隔熱紙，會以攔檢或民眾檢舉等加強稽查。

針對如何避免新車領牌後五年後才須驗車的空窗期，公路局監理組長吳季娟說，會請業者和車商提供合格的隔熱紙，若民眾張貼不符規定的隔熱紙，有「臨時檢驗」機制加強檢查。新制上路後，監理單位若收到民眾實名制檢舉小客車隔熱紙透光率不符規定，會先透過車牌確認是否為二月廿八日後新領牌車輛，必要時召回臨時檢驗釐清；若是舊車不在納管範圍。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，若納管新車後管制成效仍有限，公路局就應考慮設落日條款，納管舊車。

林福山表示，政策會滾動檢討，但要平衡各方的需求。

