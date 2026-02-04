憂心食安 農業部預告洗選蛋冷鏈將升級

農業部預告洗選蛋新制，今年七月一日起，要求一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，讓民眾憂心又要漲價；產業界也憂心冷鏈配套若未能同步到位，恐增加食安風險。農業部表示，將推出冷鏈升級計畫，確保洗選蛋於生產、流通及銷售各環節的品質穩定。

部長陳駿季說，早餐店員用手拿箱蛋的蛋，因為這些蛋沒有洗選，甚至還有雞糞沾黏，確實存在食安風險，大部分業者都很願意配合新政策，少部分意願不高的業者，農業部會持續溝通。

農業部畜牧司表示，自二○二二年起推動雞蛋噴印溯源政策以來，洗選雞蛋的消費比率持續成長，本次修正制度，進一步擴大納管具一定規模的連鎖餐飲與大型企業用蛋對象，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的延伸，目的是希望讓大量進入消費市場的雞蛋，來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

畜牧司指出，農業部將持續推動畜禽產品冷鏈物流升級計畫，透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系。

畜牧司表示，目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，去年七月已與指標性企業溝通座談，多數業者均表達支持，認為有助於提升蛋品品質與消費信任。