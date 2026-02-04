聽新聞
南投縣府委託研究 「焚化爐無顯著影響茶葉」

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣府規畫在名間鄉興建焚化爐，日前二階環評會議上，反對民眾下跪抗議。農業部長陳駿季昨表示「絕不讓優良農地被輕易變更」；南投縣長許淑華昨僅回應「一切依法辦理」。南投縣環保局表示，已委託專家研究，認定焚化爐排放氣體對茶葉外觀品質無顯著影響。

南投縣內無焚化爐，垃圾堆積成山，去化困難成沉痾。環保局表示，當時縣府規畫興建焚化爐，就草屯、竹山、名間、國姓與南投市等六處土地進行評估，依土地法令限制、面積、聯外交通、環境敏感點、土地取得難易度等綜合評估，最終以名間鄉廠址最優。

縣府表示，該土地原屬於財政部國有財產署，縣府已向國產署申請有償撥用，將依據相關規定變更土地使用分區，通過環評審查後才會興建焚化廠，確保程序合法。

外界關切焚化爐恐汙染周邊空氣與地下水，環保局表示，廠內廢水將在廠內自設的廢水處理設施，處理至符合再生水質標準後，全數在廠內回收再利用，不會排放廠外或汙染地下水；煙囪高度設計提高到一二○公尺，確保煙道氣體排放達到最佳擴散效果。

名間是全台最大茶產區，環保局表示，已評估過國內位在農業區的焚化廠案例，如苗栗竹南、台中后里、彰化溪州等七座焚化廠，運轉多年對農作沒有明顯影響；木柵焚化爐周邊也有茶葉產區，資料顯示空汙排放對鄰近茶園影響甚微。

縣府表示，另也委託台大研究團隊以名間主要栽種的金萱茶、四季春、稻苗為試驗作物，以植物感受性較強的焚化廠主要排放氣體二氧化硫、氯化氫為試驗氣體，透過熏氣試驗評估對周圍作物影響，結果顯示作物外觀及品質無顯著影響。

外界質疑焚化爐蓋在特定農業區用地，環保局表示，預定場址約七點五公頃，南投縣國土計畫畫設的宜維護農地總量約六萬餘公頃，只占全縣優良農地約萬分之一點二；全案正由縣府審查興辦事業計畫，完成後將提報農業部，說明變更特農土地理由，爭取農業部同意。

