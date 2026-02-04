支持茶農 陳駿季：嚴守名間農地變更

南投縣政府規畫在知名茶葉產地名間鄉興建焚化爐，農業部長陳駿季昨天措詞嚴厲指出，農業部絕不讓優良農地被輕易變更，未來會嚴格把關用地變更。環保團體表示，農業部近期針對農地保護立場有些反覆，希望在營建廢棄土可否用於農地改良、兩公頃以上的農地變更為光電場審查案等，部長也能發聲，捍衛台灣有限的優良農地。

陳駿季表示，未來農業部如果收到南投縣政府的農地變更焚化爐用地申請，承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更。

苗栗反大桃坪土石方堆置場自救會總幹事陳祺忠認為，農業部近年來針對農地保護的立場其實有些反覆，往往是在爭議擴大和議題熱度相當高時，才會比較積極展現保護農地的態度，跟縣市首長的執政色彩也許有關係，並質疑是否是選舉到了，才積極表態？

陳祺忠說，名間焚化爐開發案牽涉到特農區，區域計畫審查是在內政部的區域計畫委員會，審查時農業部的態度當然至關緊要，既然硬起來了，希望能夠持續下去，同時包含營建廢棄土石方篩分後可否用於農地改良、兩公頃以上的農地變更作光電場等審查等，任何跟農地保護相關的議題，也希望農業部長能夠持續關注與發聲。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，樂見部長捍衛優良農地的發言，讓名間鄉反焚化爐自救會看見一線曙光，其實農業部對於廢棄物或廢土進農地的部分，算是一直都有堅持立場，至於部長這次針對名間案強烈措詞的發言，環團也感到很意外，之前以為預定地的農地變更是要到內政部審查，沒想到農地變更要農業部同意，不是縣府自己審。

許心欣指出，有非常多的開發案都要變更農地，尤其是國家重大開發案，如之前多個科學園區、產業園區，未來還有桃竹苗大矽谷和大南方新矽谷等，農業部應用一致的標準來嚴格審查，確實捍衛台灣有限的優良農地。