九州器物之旅 走訪陶瓷鳥居

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年水垢，常讓人刷到手痠仍難以清除。對此，國外一名清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能有效去除水垢，讓黯淡的金屬表面恢復光澤，方法曝光後也引發網友熱烈實測與討論。

2026-02-03 19:31