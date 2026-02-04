聽新聞
九州器物之旅 走訪陶瓷鳥居

聯合報／ 本報訊

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地,，是典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一「唐津燒」、世界第一民陶「小鹿田燒」和日本瓷器發源地的「有田燒」。

同時安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

有行旅《九州慢行‧器物之旅》六天五夜旅程，二○二六年六月十三日至六月十八日。報名請洽：8643-3517、8643-3543。旅程請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8nwn5f

