公立園所制度缺彈性 共學推廣不易

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
長輩們跟著幼兒孩子一起在幼兒園共學，連結起不同世代的交流。圖／新竹陽光森林幼兒園提供
長輩們跟著幼兒孩子一起在幼兒園共學，連結起不同世代的交流。圖／新竹陽光森林幼兒園提供

目前幼老共學在台灣仍多屬實驗性質，實際執行的園所，也多以私立幼兒園為主。朝陽科技大學副教授張善斌說，原因並不難理解，私立園所只要園長、老闆點頭就能做；公立園所牽涉法規、責任歸屬；非營利幼兒園則卡在預算與行政流程。制度門檻與法規，是難以普及的關鍵因素。

張善斌說，家長的疑慮並非無理，再加上對於園所來說，幼教老師們照顧孩子就已經夠忙，更別說還要花時間，協助老人家。因此，讓家長「看見」、讓制度「接住」、讓園所「有彈性地慢慢走」，幼老共學的路才能真正走下去。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，朝陽科技大學推動幼老共學已超過十年，但整體仍停留在小眾階段，關鍵原因在於法規尚未到位。若要取得制度上的合法性，勢必牽動教育部主管的「幼兒教育及照顧法」，以及衛福部所管轄的長照、日照相關法規，跨部會整合難度極高。

蘇傳臣表示，法規要「成案」本身就相當困難，其中最大的阻礙，在於社會對風險的高度焦慮。只要討論過程中出現「若發生長者對幼兒不當觸摸、性騷擾」等假設案例，就足以讓政策討論停滯，但社會發展不能被少數極端個案牽制。

幼兒園 性騷擾 長照

