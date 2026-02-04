幼兒園促幼老共學 「給長輩一個出門的理由」

擅長製作客家草仔粿的阿嬤，在課程中分享童年回憶，她還親手做粿給大家品嘗，因為太好吃，開啟網路販售。八十七歲奶奶畫畫無法控制手抖，坐在她旁邊的大班孩子，伸手扶著奶奶的手說，「奶奶，我陪妳畫，妳教我怎麼畫花瓣。」幼老共學帶來意想不到的發展。

台灣跨世代共好推動協會理事長、朝陽科技大學副教授張善斌指出，在少子化與超高齡社會裡，不同世代之間更需要理解與共融，幼老共學能讓世代更能理解彼此。目前，全台約有近廿家幼兒園執行幼老共學課程，雖然數量不多，但已逐漸展現影響力。

新竹佳佳幼兒園，是台灣推動幼老共學最早的幼兒園之一。從事幼教超過四十年的園長葉桂娥說，讓她下定決心行動的，是疫情期間的一次「走春」。

那一年，她發現過去牽著孩子來上學、全力支持園所的家長們，如今都老了。村莊裡，左鄰右舍串門子的熱絡場景不再，許多長輩長時間待在家中，這樣的改變，讓她深感不安。

她邀請社區長輩走進幼兒園，也私下打電話鼓勵社區年輕人，邀請父母一同參與。葉桂娥觀察，許多長輩並非不想出門，而是缺乏一個「被需要的理由」。子女其實也很希望父母能快樂，卻不知道可以為他們做些什麼。幼老共學，正好成為重新串起家庭情感的媒介。

孩子和爺爺奶奶一起做賀年卡、聖誕卡、薑餅人；農曆年前，剪春花、寫春聯；也有奶奶教孩子做牛軋糖，或一起勾毛線、用藤條編足球，老老小小動手做都很開心。

新竹市私立陽光森林幼兒園，每周五上午邀請長輩入園共學。園長向翊華觀察，幼老共學讓孩子變得更有同理心，也更願意照顧他人；有些原本走路不太穩的長輩，為了追著孩子跑，腳步越來越有力，老化的速度慢了下來，自信也隨之提升。