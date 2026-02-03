控制不住嘴…阿嬤有糖尿病卻「戒不掉巧克力」 照顧者求救引共鳴

隨著飲食西化與高齡化社會來臨，糖尿病已成為台灣相當常見的慢性疾病之一。多數患者為了控制血糖，會配合醫師指示調整三餐與生活作息，但在長期飲食限制下，「嘴饞」仍是不少患者需要面對的難題。近日就有網友分享，家中長輩明明規律服藥、定期回診，卻始終戒不掉零食，相關話題也引發不少共鳴。

原PO在Dcard發文表示，自己的阿嬤患有糖尿病，日常飲食與治療都算配合，唯獨對巧克力情有獨鍾，即使知道需要控糖，仍會忍不住想吃。原PO提到，近期看到市面上標榜為糖尿病族群設計的巧克力產品，因擔心健康風險，才上網詢問是否有實際經驗可供參考，也反映出不少照顧者在「關心健康」與「尊重長輩生活品質」之間的拉扯。

貼文曝光後，留言區湧入大量討論，網友們看法不一。有人分享和原PO類似的照顧經驗，認為除非長輩本身願意配合，否則一味勸阻往往只會引發反感，不如改以「獎勵制」取代全面禁止。像是協助挑選糖分較低的巧克力，多準備幾種口味增加新鮮感，並約定只能在白天、飯後少量食用，有人形容這樣「比較像享受，而不是偷吃」。也有網友分享，會把甜食設定為一周一到兩次的小確幸，讓長輩在理解風險的前提下，仍保有選擇與期待感。

衛福部國健署指出，糖尿病管理的核心在於維持血糖和醣類穩定，其中每日攝取的醣類總量是影響血糖變化的重要因素。國健署提醒，蛋糕、餅乾等精緻甜點，以及含糖飲料，容易造成血糖快速飆升，應盡量減少食用。飲食安排上，建議在醫師與營養師指導下，以均衡飲食為原則，每餐攝取相對固定的醣類份量，並增加蔬菜、適量蛋白質與肉類攝取，避免血糖大幅波動。但多數網友仍認為長照中與患者充分溝通、建立共識，往往比單方面限制更有助於穩定血糖與生活品質。