周五前持續回溫 周末迎強烈大陸冷氣團「低溫下探9度」

周五白天前持續回溫，各地為穩定天氣，中央氣象署預報員林定宜表示，周五晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到下周一，北東雨量增多、高山有望降雪，周日晚間至下周一清晨最冷，低溫下探9度。

林定宜說，今天至周五（3至6日）白天逐日回溫，各地都是穩定天氣，東半部、恆春半島有零星短暫降雨，西半部日夜溫差大。

周五（6日）晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，預計持續到下周一（9日）清晨，中部以北、東北部、東部轉冷，其他地區早晚也感受偏冷，北部、東北部有短暫降雨，東南部、恆春半島有局部短暫降雨，中部地區、南部山區也有零星短暫雨，南部平地則為多雲。

周日晚間至下周一清晨（8、9日）最冷，西半部、東北部低溫幾9至11度，花東11至13度，下周一白天冷空氣減弱，氣溫回升，僅東半部有零星短暫降雨，且需注意日夜溫差大。

一周天氣。圖／取自氣象署

溫度部分，林定宜指出，明天至周五白天溫度逐步回升，明天（4日）北部約13至24度，中部15至26度，南部16至28度，東部16至22度。

周五北部15至25度、中部16至26度、南部18至29度、東部18至24度；周日受到強烈大陸冷氣團影響，整天感受寒冷，北部僅10至13度，中部11至19度、南部13至22度、東部13至17度。

林定宜提及，周六晚間至周日清晨，中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。