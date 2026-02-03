快訊

高慧君家中突暈倒撞地！臉部3處骨折「記憶斷片」 1部位無法治

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

白沙屯拱天宮祈福卡支持 紙風車5月獻演媽祖戲

中央社／ 台北3日電
苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華（中）致贈白沙屯拱天宮媽祖的祈福卡，將作為紙風車「椅子會」的祝福贈品，由紙風車團長任建誠（左）代表過香爐，紙風車文教基金會執行長張敏宜（右）表達感謝。紙風車文教基金會提供／中央社
苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華（中）致贈白沙屯拱天宮媽祖的祈福卡，將作為紙風車「椅子會」的祝福贈品，由紙風車團長任建誠（左）代表過香爐，紙風車文教基金會執行長張敏宜（右）表達感謝。紙風車文教基金會提供／中央社

今年1月，白沙屯媽祖「后里分會」突然到紙風車彩排現場看排練，並支持紙風車推出的「椅子會」勸募活動。虔誠擲筊之後，紙風車確定5月赴白沙屯獻演媽祖戲「順風耳的新香爐」。

苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華透過紙風車文教基金會發布的新聞稿表示，2年前曾希望邀請紙風車來演出卻因劇團檔期終未能成行，心中始終惦記。這次得知紙風車年度計畫前來拱天宮演出，非常高興。

洪文華表示，紙風車「椅子會」這項因孩子而生的行動，與白沙屯媽祖守護眾生、照顧孩子的精神高度契合，特別致贈白沙屯拱天宮媽祖的祈福卡，作為紙風車「椅子會」的祝福贈品，由紙風車團長任建誠代表過香爐，象徵將媽祖的庇佑與祝福，正式交付給紙風車。

紙風車表示，民眾捐款新台幣1000元以上即可加入紙風車「椅子會」，款項將專款用於演出現場實際需求，包括觀眾座椅、雨衣、偏鄉交通接駁與現場基本安全設備。加入椅子會的民眾，除了獲贈「青年的四個大夢」一書之外，也將同時獲得「白沙屯媽祖祈福卡」一份。

白沙屯媽祖 紙風車 拱天宮

延伸閱讀

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

白沙屯媽祖進香明天擲筊擇日 萬眾期待今年會有什麼驚奇

王中平突破性別框架演媽祖 第一反應「我可以嗎」細讀劇本被說服

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年水垢，常讓人刷到手痠仍難以清除。對此，國外一名清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能有效去除水垢，讓黯淡的金屬表面恢復光澤，方法曝光後也引發網友熱烈實測與討論。

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

白沙屯拱天宮祈福卡支持 紙風車5月獻演媽祖戲

今年1月，白沙屯媽祖「后里分會」突然到紙風車彩排現場看排練，並支持紙風車推出的「椅子會」勸募活動。虔誠擲筊之後，紙風車確...

輸入大陸食品包裝餐盒紙袋出包 玉津咖啡、貳樓回應了

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，人氣早午餐「貳樓」、連鎖「玉津咖啡」上榜。玉津表示，將加強對合作夥伴監督、教育與宣導。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。