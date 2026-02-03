聽新聞
銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 打造唯一國際標準音階鑼
新北市文化局表示，「銅鑼工藝」保存者吳宗霖辭世，享壽68歲。吳宗霖生涯製作逾6000片銅鑼，打造出全台唯一具國際標準音的音階鑼，致力推動傳統樂器工藝融入當代生活。
新北市文化局今天發布新聞稿表示，「銅鑼工藝」保存者吳宗霖藝師2日辭世，享壽68歲；吳宗霖從事製鑼逾40年，是台灣少數手工製鑼師傅兼藝術家，經新北市政府公告認定為「銅鑼工藝」保存者。
文化局介紹，吳宗霖自幼成長於新北市烏來，曾從事電子、水泥工程，因緣際會下接觸製鑼工藝，退伍後進入三重大鑼廠學習銅鑼製作，從選材、鍛敲、整形到定音調校，逐步累積完整工序與技法，生涯製作超過6000片銅鑼，更打造出全台唯一具國際標準音的音階鑼「福爾摩沙之音」。
文化局指出，吳宗霖不僅長期投入銅鑼工藝的保存與推廣，也延伸發展銅雕與工藝創作，結合生活器物與藝術表現；他隱居烏來、設立工作室，持續創作並推動教學與展示，以師徒傳習方式培育後輩，為銅鑼工藝留下重要典範。
