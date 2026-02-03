輸入大陸食品包裝餐盒紙袋出包 玉津咖啡、貳樓回應了

快訊

中央社／ 台北3日電
在衛生福利部食品藥物管理署3日公布的邊境查驗不合格名單，連鎖咖啡店所使用的食品容器也出包。（食藥署提供）中央社
食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，人氣早午餐「貳樓」、連鎖「玉津咖啡」上榜。玉津表示，將加強對合作夥伴監督、教育與宣導。貳樓表示，已啟動全面檢視與改善程序。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共14項產品檢驗不合格，其中包括貳樓、玉津咖啡分別委託廠商從中國進口的食品包裝容器。

根據食藥署公布的內容，玉津咖啡委託廠商輸入的「餐盒」被檢出螢光增白劑，違反不得檢出規定，貳樓委託廠商進口的「紙袋」則沒有通過溶出試驗結果，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

玉津咖啡透過聲明稿說明，針對這次個案，在澄清消費者權益並無任何受損疑慮之餘，也記取經驗，進一步加強對所有合作夥伴監督、教育與宣導，優化內部溝通平台，確保相關誤會不再發生。公司品牌精神以消費者的健康安全、環境永續經營為第一宗旨，對於任何違反食品衛生安全規範的行為絕不寬貸。

玉津咖啡說明，此次檢驗的食品容器具品項，為公司「外帶包裝盒」，並不會接觸到食物本身，「請各位消費者及支持者放心」。因工廠報關檢驗時，不慎將此包裝品項歸類為「食品級」，亦即係以會接觸到食物的食品容器具不同標準進行檢驗，方出現不合格結果，此批餐盒目前已經全數退回工廠銷毀。

貳樓聲明指出，目前內部已啟動全面檢視與改善程序，並將重新完善供應商管理制度，要求合作廠商提升品質控管與批次確認標準。未來如有任何不符規範情形，貳樓也將立即採取停用及調整合作等必要措施，以最高標準守護消費者信任。

貳樓表示，此批邊境查驗未通過的包材已進行銷毀；相關批次包材已於邊境查驗階段完成銷毀，不會進入門市使用，「請顧客安心」。也已同步完成門市舊批次包材自主停用，並以其他符合規範的包材替換使用。

衛生福利部食品藥物管理署3日公布最新邊境查驗不合格名單，其中包括知名早午餐店委託廠商進口的包裝紙袋上榜。（食藥署提供）中央社
