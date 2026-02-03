快訊

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗春節公路疏運 台61線西濱有管制、採草莓宜分流

中央社／ 苗栗縣3日電
今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮。示意圖。記者黃仲裕／攝影
今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮。示意圖。記者黃仲裕／攝影

交通部公路局今天發布苗栗地區春節交通疏運指南，包括台61線竹南段實施平交路口封閉、大湖採草莓熱點分流；並推客運票價優惠，呼籲民眾返鄉出遊多利用大眾運輸、避開尖峰時段。

今年農曆春節連假長達9天，預料各地湧現大量返鄉及觀光旅遊車潮，公路局今天舉行115年苗栗地區春節疏運記者會，預估13日下午開始出現春節返鄉車潮，18日（初二）至21日（初五）則分別因出遊、返回工作地湧現大量車潮。

台61線西濱快速道路為國道重要替代道路，公路局中區養護工程分局表示，為有效紓解台61線北上車流，將於20日（初四）至22日（初六）每天上午10時至晚間9時封閉竹南路段6處平交路口，用路人如須穿越台61線封閉路口務必提前改道。

6處分別為台61線89K+670冷水坑（龍好街11巷）路口、91K+250復興路口、92K+330中美里路口、92K+900保福路口、94K+200竹南垃圾場路口，以及101K+300苗11大山腳路口。

公路局北區新建工程分局副分局長陳文信指出，目前台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程持續辦理，其中西湖溪橋已於去年底完工通車；觀海橋部分，北上路線橋梁工程已經完成，現正施作南下路線，春節期間將利用北上路線維持工區南北雙向通行。

陳文信說，因應台61線後龍段施工車道調整，南下路線於103.8公里處（進入後龍觀海橋橋梁工區前）會漸變縮減為1個車道，其餘路段維持南北雙向共4車道通行，提醒用路人行經此路段減速慢行，遵循導引牌面行駛。

針對熱門的大湖草莓季，公路局預估台3線大湖地區車潮尖峰為17日（初一）至21日（初五）每天上午10時至下午6時。苗栗工務段建議，可採取「時間與空間分流」策略，上午10時前抵達，避開車潮；若10時後到達，則建議前往公館、獅潭、南湖或馬拉邦山等外圍地區草莓園。除台72線外，民眾也可多利用台3線、台6線或縣道124線等替代道路前往。

在公共運輸方面，根據新竹區監理所新聞稿，公路局推出春節連假客運優惠措施，包括88條指定國道客運路線享平日優惠價或票價6折，以「1824台北—苗栗」為例，優惠票價僅新台幣140元；「1823台北—竹南」則為95元；凡持電子票證搭乘台鐵、高鐵、國道客運後，10小時內轉乘市區或公路客運，可享基本里程免費優惠。

公路局新推出TPASS 2.0+常客記名回饋優惠，搭乘達指定次數可享回饋最高30%。此外，苗栗地區1日遊可選擇搭乘「台灣好行南庄線」，沿途停靠苗北藝文中心、尚順廣場、獅頭山、龍門口等熱門景點，民眾可下載「iBus公路客運」APP，隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次與乘車訊息。

春節交通 車潮 國道客運 草莓 春節返鄉 大眾運輸 高鐵

延伸閱讀

防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

台彩吉祥物首亮相 春節15款刮刮樂總獎金創歷年春節檔期新高

哀悼王太后詩麗吉辭世 泰國唐人街取消春節活動

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

水垢清不掉！達人教抹「1醬料」免用力刷 網驚：像新的一樣

農曆春節將近，不少家庭開始動手大掃除，但家中不鏽鋼水槽或水龍頭上的陳年水垢，常讓人刷到手痠仍難以清除。對此，國外一名清潔達人分享一項意想不到的妙招，只要使用家中常見的「番茄醬」，就能有效去除水垢，讓黯淡的金屬表面恢復光澤，方法曝光後也引發網友熱烈實測與討論。

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

輸入大陸食品包裝餐盒紙袋出包 玉津咖啡、貳樓回應了

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，人氣早午餐「貳樓」、連鎖「玉津咖啡」上榜。玉津表示，將加強對合作夥伴監督、教育與宣導。...

銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 打造唯一國際標準音階鑼

新北市文化局表示，「銅鑼工藝」保存者吳宗霖辭世，享壽68歲。吳宗霖生涯製作逾6000片銅鑼，打造出全台唯一具國際標準音的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。