台北國際書展正式開幕 中研院「藍圖」精選跨領域專書

台北國際書展今天開幕，中研院以藍圖（Blueprint）為主題，精選近3000冊跨領域專書與400冊史料彙編，規劃11場專題講座，盼大眾透過閱讀親近知識、激發改變新時代的行動力。

2026台北國際書展今天正式開幕，中央研究院也設攤並舉行開幕茶會推廣中研院出版品。

中研院院長廖俊智指出，學術研究就像建築工程，研究員做研究時需要有一些藍圖來建立穩固的知識根基和座標，經由時代和後人不斷實踐與創新，提煉出新的智慧，也期望研究成果能變成國家社會發展的藍圖。

廖俊智說，這次展出的每一本書，都是研究藍圖的實現，希望大眾透過閱讀親近知識，進而激發新的好奇以及改變新時代的行動力。

呼應藍圖主題，中研院指出，今年出版焦點新書「知識的幾何與光影：中央研究院建築選」，首度系統性梳理中研院落腳南港70年來的建築軌跡，而書中收錄的30棟代表性建築，有歷史語言研究所「臺灣考古館」、生物館（黃樓）、民族學研究所博物館、統計科學研究所大樓等，更是台灣現代建築風格演進的縮影。

中研院表示，中研院在2028年將迎接100週年，書展現場也特別策劃「百年書選」展區，回顧院內跨世代累積的史料彙編成果，並分享歷代研究團隊如何將散佚於各處的善本、手稿、日記與訪談紀錄，歷經反覆謄打與校對，逐字確認原貌，讓私人書寫轉化為可被引用的公共史料。

在台北國際書展期間，中研院攜手國內6家出版社舉辦11場專題講座，邀請28名重量級作者，探討文學思潮、性別醫療、地緣政治等當代人關切的重要議題。

中研院表示，展場將推出限量「研究亮點鑰匙圈」，將研究成果，包括黑洞、細胞鐵死亡、DNA修復、量子密碼、政治現代性、明清文學、AI時代的人類智慧、黑潮發電等超過30個主題，轉化為收藏小物，讓民眾可以將科學帶著走。