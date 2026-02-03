成本轉嫁？連鎖餐飲7月起限用洗選蛋 農業部長盼勿藉機漲價

農業部預計7月1日起，針對具一定規模的連鎖餐飲店，限用洗選蛋，外界擔心業者漲價。農業部長陳駿季今天說，換算每顆蛋增加的成本才幾毛錢，不希望業者藉機漲價。

農業部發布新聞稿，為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場的覆蓋率，1月14日已預告修正相關規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度的適用對象，也責成中央畜產會加強查核，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

洗選蛋新制預計7月1日實施，農業部估計，約有330家公司、逾1萬3000間連鎖門市納入管理。

有業者認為，強制用洗選蛋加成本，消費者擔心業者可能會漲價。

陳駿季今天下午到雲林，考察甘藷契作及產銷情形。他接受媒體聯訪說，推動洗選蛋是希望所有的蛋都能溯源，雞蛋經過洗選可去除表面的雞糞等髒東西，再進入餐飲店較衛生，農業部也會協助業者建立冷鏈系統，經過洗選蛋可由冷鏈方式運輸。

至於外界擔心的成本問題，陳駿季表示，的確會增加一些成本，但他認為，當成為一個習慣後，成本不足以反映到消費端的蛋價，例如，最近蛋價連3週上漲，主要是季節性變化，都在監控範圍內，經過洗選後的蛋，成本也會同樣在合理區間內，換算每一顆可能只增加新台幣幾毛錢，不希望業者藉機增加消費者負擔。

農業部表示，這次修正規定，並不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是須具一定規模的業者，其中包括：連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，或企業資本額達1000萬元以上的業者，其所使用的洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。

農業部指出，111年1月1日起就推動「雞蛋噴印溯源政策」，國人對雞蛋品質與來源資訊的重視程度逐年提升，洗選雞蛋的消費比例也持續成長。這次制度修正，目的在於使大量進入消費市場的雞蛋，其來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

農業部分析，目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

農業部統計，台灣的雞蛋需求量平均每天是12萬4000箱（每箱200顆），目前洗選蛋覆蓋率約4成。至於7月1日後洗選蛋覆蓋率可提升多少，農業部表示，還要再估算。