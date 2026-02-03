防春節急診塞爆 高雄長庚聯手大同、鳳山醫院加開特別門診

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
春節假期逼近，高雄長庚醫院啟動急診應變機制。圖／高雄長庚醫院提供
春節9天連假將至，醫院急診恐再度面臨爆量考驗。為避免急診壅塞重演，高雄長庚紀念醫院提前聯手高雄市立大同醫院與高雄市立鳳山醫院，啟動春節醫療整備作業，從病床、人力到急診流量全面盤點，提前備戰，力拚春節醫療不塞車。

三家醫院已完成春節期間醫療整備與病床調度規畫，並成立急診待床緊急應變小組，即時監測急診與住院量能，視狀況彈性調整病床與醫護人力配置，一旦出現壅塞徵兆，立即啟動紓解機制，降低病人等候風險，確保急重症照護不中斷。

因應春節期間流感與呼吸道傳染病就醫需求，院方也提前加開「春節傳染病特別門診」，自2月17日至2月19日，針對出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀的民眾提供分流看診服務，民眾可透過網路預約掛號，2月20日起，全院門診將恢復正常運作。

同時，為避免慢性病患者在連假期間斷藥，院方也開放提前領藥機制，凡春節期間需回診，或慢性病連續處方箋用藥即將用罄者，可自1月31日起提前回診或預領下個月用藥，降低連假期間集中就醫壓力。

高雄長庚院長藍國忠表示，春節期間將全面啟動醫療應變機制，配合政府政策，全力守住急重症醫療量能，同時也呼籲民眾落實輕症到診所、重症到醫院的分級醫療原則，讓有限的急診資源留給最需要的病人。

院方也提醒，民眾如有春節期間就醫需求，可事先至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App查詢春節門診時段，另透過「健保快易通」App可掌握即時急診資訊，共同維持醫療體系順暢運作，安心過好年。

高雄長庚醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
大同醫院春節傳染病特別門診。圖／高雄長庚醫院提供
鳳山醫院公布2026春節特別門診資訊。圖／高雄長庚醫院提供
