獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

聯合新聞網／ 記者林新輝／台北即時報導
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰赤手獨攀台北101。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

吉米金摩主持的《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）邀請霍諾得上節目分享攀登台北101故事，霍諾德出場現場觀眾如雷掌聲，吉米第一句話是：「很高興你還活著」，霍諾德臉露笑容說：我也是。」

吉米問「你怎麼會決定要去爬世界第11高樓呢？是為了讓你有10座更高的樓可以攀登嗎？」

霍諾德說，其實不是，全世界適合這種用途的建築不多。團隊們考察了一些，結果發現Taipei 101非常適合攀岩。吉米又問「看起來對你來說好像很簡單。」

霍諾德說，其實並不容易，但它恰到好處，既不是那種超級難的難度，但又足夠難到讓人感到興趣、難到足以吸引人，非常令人興奮。

吉米說，當你爬上那樣的建築物時，有沒有看到什麼奇怪的事情發生？霍諾德說，有些辦公室裡有非常熱情的人，很多人都在揮手、錄影、拍照，做了各種各樣的事情。有一天他練習時有用繩子，他透過角落往裡面看，看到角落辦公室裡有個人，他很不贊同地看著他，還搖了搖頭。後來他把繩子翻過來給那個人看，看到有繩子和安全帶後就說「好吧。」，然後他就繼續往上爬。

霍諾德獨攀101，其中單腳掛在80幾層高樓一幕，嚇得現場主持人大叫，直呼「那一刻你在想什麼？」圖／取自《吉米夜現場》YouTube
霍諾德獨攀101，其中單腳掛在80幾層高樓一幕，嚇得現場主持人大叫，直呼「那一刻你在想什麼？」圖／取自《吉米夜現場》YouTube

節目播了一段霍諾德單腳掛在80幾層以上高樓，嚇的當天直負責的主持人大喊大叫，吉米問：「那一刻你在想什麼？」

霍諾德說，那時已經是快到樓頂了，他已經完成了最困難的部分，當下就想開心一下，欣賞風景。心想真是太棒了，能夠攀登世界上最高的建築之一，感覺就像實現了兒時的夢想，就像普通小孩在這片令人驚嘆的風景中玩耍。能在這樣的建築上玩耍，真的很有趣。

吉米也談到攝影師的厲害，「對攝影師來說比對你來說更危險是嗎？」霍諾德說，他們也繩子吊著，不過，對他們來說確實很刺激。有個攝影師是他的朋友，那天風特別大，他被吹得東倒西歪，「我當時就想看起來滿嚇人的。」

吉米接話說，你攀登大樓那天他也上班，他跟他的攝影師們說：「你們不知道你們有多幸運。」現場笑成一片。

吉米金摩主持的《吉米夜現場》是美國家戶喻曉的脫口秀節目，在美國廣播公司（ABC）播出，吉米有超過700萬人追蹤，去年吉米金摩在節目中針對右翼評論員的評論惹火美國保守派人士，ABC一度無限期停播「吉米夜現場」，美國總統川普還曾表示，這對美國來說是個好訊息。

但停播也引發美國不少名人和社會團體感不滿，美國公民自由聯盟號召超過400位影視界人士連署聲援，呼籲恢復播出，有民眾在ABC位於紐約的總部外示威，在持輿論壓力下，去年9月22日迪士尼與ABC發布共同聲明，宣布節目恢復播出。

昨天訪談節目，台北101再次展現在美國觀眾眼前。

霍諾德 台北101 吉米 脫口秀

