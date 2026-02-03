中保科攜榮總啟動AI韌性醫療新篇章 捐贈23套AI智慧急救訓練模組

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國內智慧安防龍頭中保科技集團今日於台北榮民總醫院，共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。（左起）臺北榮總教學部部主任楊盈盈、立偉電子董事長洪培修、臺北榮總副院長王署君、中保科技董事長林建涵。圖／中保科技提供
國內智慧安防龍頭中保科技集團今日於台北榮民總醫院，共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。（左起）臺北榮總教學部部主任楊盈盈、立偉電子董事長洪培修、臺北榮總副院長王署君、中保科技董事長林建涵。圖／中保科技提供

為響應政府「健康台灣深耕計畫」與「韌性國家醫療整備計畫」，國內智慧安防龍頭中保科技集團今日於台北榮民總醫院，共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。中保科旗下立遠生醫宣布捐贈23台產醫合作開發的「智慧急救訓練模組（阿榮）」，全面導入台北榮總體系與榮民之家，旨在透過AI科技強化第一線照護人員與社區的急救實作力。

本次捐贈的「智慧急救訓練模組（阿榮）」，為台北榮總教學部研發，成功導入生成式AI與即時回饋技術，打破傳統急救訓練受限於師資人力與時間的瓶頸。 中保科子公司立偉電子接手該項技術移轉後，憑藉深厚的市場經驗成功將其商品化，並預計於今年2月初正式上市。這不僅展現了產醫合作的高效轉化能力，更標誌著CPR與AED訓練將從醫療體系廣泛擴及至政府、學校、企業及社區等公共場域，實現急救教育的普及化。

中保科董事長林建涵表示，韌性社會的根基，建立在全民是否具備即時救命的能力。集團旗下立偉電子具備紮實的急救推廣底蘊，深知如何讓科技更貼近使用者需求。

十五年來中保科透過AED的設置與推廣，已在全台成功救回超過200條生命。這不僅是數字，更是保全了200多個家庭的完整，截至2026年1月，更已累積CPR+AED急救訓練學員數超過47萬人。

林建涵強調，此次與臺北榮總的合作正是因為雙方擁有共同守護國人生命價值的使命，因此期盼透過「阿榮」的普及讓「敢救、會救、救得對」成為全民必備的行動力。

榮總副院長王署君表示，本次活動緊扣「健康台灣深耕計畫」與「韌性國家醫療整備計畫」，核心目標在於建立由「韌性全民」、「韌性社區」到「韌性醫院」所構成的金字塔式防護網。

為落實韌性醫療倡議，立偉電子在2月3日至2月5日每日午間於現場安排專業教官，指導民眾「止血帶」正確操作，並邀請大眾體驗「智慧急救訓練模組（阿榮）」。參與者透過AI即時回饋，能精準掌握急救節奏，有效提升操作信心。

立偉電子董事長洪培修表示，為積極回應國家政策，立偉電子今年已正式將「阿榮」整合至 CPR+AED 急救混成教育體系，並首度將專業「止血帶實作」納入課程標配。期盼透過落實「處處有阿榮、戶戶備有止血帶、人人掌握止血術」三大標竿，為台灣社會織就一張更堅實、更具彈性的健康安全防護網。

