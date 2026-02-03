領務局舉辦旅安有獎徵答 波鴿紅包組、盥洗包限量抽

快訊

中央社／ 台北3日電

春節連假為國外旅遊高峰，領務局即起到6日舉辦旅安有獎徵答活動，答對就有機會抽中「波鴿賀歲紅包禮盒組」、「波鴿盥洗包」或「波鴿頸枕」，6日在領務局1樓大廳另有旅安宣導活動。

外交部下午發布新聞稿指出，馬年春節假期即將來臨，外交部領事事務局為提醒民眾注意旅外安全事項及旅外民眾急難救助機制，舉辦「瑞馬迎春，波鴿賀歲送紅包禮」旅外安全宣導活動。

外交部說明，2月3日至6日中午12時止，凡於LINE官方帳號（@boca.tw）參加有獎徵答並且答對題目的朋友就有機會抽中「波鴿賀歲紅包禮盒組（限量100組）」、「波鴿盥洗包（限量40組）」或「波鴿頸枕（限量10組）」，上述禮品限寄送台澎金馬地區。

外交部強調，2月6日上午9時30分至11時30分，在領務局1樓大廳有精彩舞蹈表演、有獎徵答、互動遊戲、藝術剪紙及造型氣球活動，現場也有多項精美實用的禮物。

外交部提到，2月6日至10日期間，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦事處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費，就可以憑繳費收據領取「波鴿賀歲紅包禮盒組」，1人1份，每日限量，送完為止。

外交部表示，領務局今年特別設計的「波鴿賀歲紅包禮盒組（內包含2個紅包袋及2款斗方春聯）」，外包裝還能用作新年桌曆，期望為民眾帶來新春好兆頭，新的一年都能平安快樂、心想事成。

