海外購物「自用變販售」挨罰 高雄去年查獲63件化妝品違規轉賣

疫情解封後，國人出國旅遊潮回溫，連帶帶動海外購物熱潮，不過「買太多、賣不掉」卻可能踩上法規紅線。高雄市衛生局發現，近來不少民眾自國外購入化妝品返台後，在網路平台販售轉賣，未依法辦理產品登錄與標示，違反化妝品衛生安全管理法。去年共查獲63件違法販售案件，累計裁罰金額達99萬5千元。

衛生局指出，常見違規情境為民眾旅遊時大量採購化妝品，返國後因使用不完，便在社群平台、拍賣網站轉賣，但依法只要販售就屬商業行為，須完成產品登錄與中文標示，否則可處1萬至100萬元罰鍰。

從違規品項來看，以化妝水、精華油及面霜乳液類最多，共28件，裁罰金額達51萬1千元，其次為沐浴乳、洗髮乳13件，裁罰16萬元，另外還包括唇膏、香皂、指甲油等品項，顯示日常保養品最容易誤觸法規。

衛生局也特別點名玻璃安瓿依法不得作為化妝品容器使用，若民眾自國外購買安瓿包裝化妝品僅供自用，須事先向衛福部食藥署申請化妝品貨品進口同意書，且限自用、不得販售，否則同樣違法。