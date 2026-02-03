快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

海外購物「自用變販售」挨罰 高雄去年查獲63件化妝品違規轉賣

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
無中文標示保濕乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示保濕乳液。圖／高雄市衛生局提供

疫情解封後，國人出國旅遊潮回溫，連帶帶動海外購物熱潮，不過「買太多、賣不掉」卻可能踩上法規紅線。高雄衛生局發現，近來不少民眾自國外購入化妝品返台後，在網路平台販售轉賣，未依法辦理產品登錄與標示，違反化妝品衛生安全管理法。去年共查獲63件違法販售案件，累計裁罰金額達99萬5千元。

衛生局指出，常見違規情境為民眾旅遊時大量採購化妝品，返國後因使用不完，便在社群平台、拍賣網站轉賣，但依法只要販售就屬商業行為，須完成產品登錄與中文標示，否則可處1萬至100萬元罰鍰。

從違規品項來看，以化妝水、精華油及面霜乳液類最多，共28件，裁罰金額達51萬1千元，其次為沐浴乳、洗髮乳13件，裁罰16萬元，另外還包括唇膏、香皂、指甲油等品項，顯示日常保養品最容易誤觸法規。

衛生局也特別點名玻璃安瓿依法不得作為化妝品容器使用，若民眾自國外購買安瓿包裝化妝品僅供自用，須事先向衛福部食藥署申請化妝品貨品進口同意書，且限自用、不得販售，否則同樣違法。

衛生局提醒，國外購入化妝品並非國內合法廠商輸入，一旦使用後出現刺激、過敏或紅腫等不良反應，消費者往往求償無門，只能自行承擔風險，籲民眾切勿心存僥倖轉賣，購買與使用前都應審慎評估，避免傷財又傷身。

無中文標示保濕乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示保濕乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示修護精華霜眉部紋繡後使用。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示修護精華霜眉部紋繡後使用。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示防曬乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示防曬乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示防曬乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示防曬乳液。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示修護精華霜眉部紋繡後使用。圖／高雄市衛生局提供
無中文標示修護精華霜眉部紋繡後使用。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 出國旅遊 沐浴乳 高雄 化妝品

延伸閱讀

賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

網售國外購買化妝品違規 高雄裁罰金額逾99萬元

影／台中毒犯怕被黑吃黑...一人分飾兩角充場面 警埋伏抓人

眼影、口紅從哪裡誕生？古人如何把自然色彩變成化妝品

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

台南21歲女大生葉克膜、截肢搶命 車禍昏迷挺過49天生死關卡

「那段日子對我們一家人而言，充滿恐懼與不安，是人生中最黑暗的時刻。」台南一名21歲萬姓女大學生，去年10月因嚴重車禍送往...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。