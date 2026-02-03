不只社照、兒家署 衛福部長曝將成立「婦女發展及保護服務司」

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣已經正式進入超高齡社會，同時面臨少子女化問題，衛福部長石崇良說，今年除了組織改革將社會發展及長期照顧署、兒少及家庭支持署之外，還將成立婦女發展及保護服務司。記者廖靜清／攝影
台灣已經正式進入超高齡社會，同時面臨少子女化問題，衛福部石崇良說，今年除了組織改革將社會發展及長期照顧署、兒少及家庭支持署之外，還將成立婦女發展及保護服務司，且今年再生醫療雙法上路，今年就能夠看到有再生醫療的產品可以正式取證上市。

石崇良今出席活動時致詞表示，台灣已經正式邁入超高齡的社會，同時又面臨這個少子女化，去年創下新低生育力，面臨這樣的挑戰第一步就希望透過的組織改造面對新的挑戰，推出一些新政策。

石崇良說，已經在立法院經過委員會的聯席審查，將成立社會發展及長期照顧署，整併所有的長照業務，跟老人福利跟身障福利合併將資源整合來推動；再來會成立兒少及家庭支持署專責單位，從兒少的生命統計、健康促進預防保健、事故傷害防制、醫療照護、安置保護、托育等等，當中也包含對於生育、家庭的支持。

針對婦女發展也有規畫，石崇良表示，決定在組改之後成立婦女發展及保護服務司，讓原本在社家署裡的婦女跟綜合規畫組拆開，把婦女發展獨立成立一個婦女發展及保護服務司，未來對婦女的培力、社會參與等都能做得更好。將在會期開始後，期待通過組織法也讓另外兩個行政法人，國家中醫研究所、國家醫療科技評估中心迅速掛牌推動。

最後對於今年元旦上路的再生醫療雙法，石崇良說，希望今年能看到有再生醫療的產品可以正式取證上市。食藥署將會成立專案輔導團隊，選擇台灣比較有潛力的再生醫療產品，輔導、加速上市，讓國人可以盡早得到醫療照顧。

石崇良 兒少 子女 衛福部

