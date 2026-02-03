春節連假疏運啟動 桃機估每日最高16.4萬人出入境

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園機場示意圖。聯合報系資料照
2026年春節與和平紀念日連假相鄰，分別自2月14日至22日、2月27日至3月1日，合計形成長達11天的連假。交通部已指示各疏運單位將兩段連假視為一個整體進行規劃，提前啟動跨運具疏運與交通管制措施，全力因應返鄉與旅遊人潮。

交通部表示，高速公路將於尖峰時段實施高乘載管制、匝道封閉與匝道儀控，並配合開放路肩等措施；免收通行費時段調整為2月17日至22日，以及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人分散車流。省道方面，連假期間台9線蘇花路廊將於特定時段管制21噸以上大貨車及危險物品車輛，並同步實施大客車優先措施。

為分流國道車潮，高鐵規劃增開475班次，台鐵全線加開500班次，國道客運每日約開行6,500至7,000班次，整體運能仍有餘裕。公路局也推出88條國道客運路線優惠，春節票價6折、和平紀念日85折，搭配TPASS 2.0及中長途客運優惠方案，春節期間票價最低可達4.2折。

在空運與海運方面，國內航線規劃4,800架次、36.4萬座位，離島8條海運航線安排1,812航次、38.9萬座位，小三通4條航線則規劃632航次。桃園機場預估連假期間每日入出境人次約13.7萬至16.4萬人，交通部提醒旅客提早抵達機場，避免延誤行程。

交通部強調，各疏運單位已完成運具安檢與保養，連假期間停止工程施作並加派人力巡檢，透過公路、鐵路、航空與海運的整體協調，確保春節及和平紀念日連假疏運順暢。

國道客運 連假 桃園機場 春節 交通部 航線

