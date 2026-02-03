33歲婦人產後體重飆至81公斤 醫用這手術讓她成功減重

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新悅美型醫學診所醫師劉家嘉說，術前檢查時發現婦人竟罹有先天性「臟器逆位」也就是體內的心臟、肝臟、胃腸位置與常人完全相反。記者黃寅／攝影
新悅美型醫學診所醫師劉家嘉說，術前檢查時發現婦人竟罹有先天性「臟器逆位」也就是體內的心臟、肝臟、胃腸位置與常人完全相反。記者黃寅／攝影

台中市一名33歲婦人因產後肥胖與代謝異常，身高僅160公分，體重卻飆至81公斤。醫師劉家嘉考慮她用餐食量大且已因肥胖而產生脂肪肝等共病，且婦人訴求希望復胖率低，因此為她執行「內視鏡袖狀胃成型手術（ESG）」，透過內視鏡將胃部縮小，術後半年體重降至59公斤，臨床檢測數據顯示脂肪肝、代謝異常指標有明顯改善。

新悅美型醫學診所醫師劉家嘉說，術前檢查時發現婦人竟罹有先天性「臟器逆位（鏡面人）」也就是體內的心臟、肝臟、胃腸位置與常人完全相反，發生率僅約萬分之一。在操作內視鏡時的方向判斷、縫合角度及胃壁張力處理皆與常規流程完全相反，手術因此風險更高。

劉家嘉說，經過術後半年追蹤，患者復原情況穩定，總計減重22公斤，減重比例達27%。除了體態改善，臨床檢測數據顯示其脂肪肝及代謝異常指標亦有明顯改善。婦人高興地說，因為健康狀態好轉，讓她更有體力陪伴孩子成長。

她說，有些減重藥物效果雖然好，但仍然有它的適應族群。台灣對於藥物的使用也有一定的規定，但並不是每一種藥都適合某些患者。對於肥胖症有所謂「階梯性的治療」，患者一開始應該先給專業醫師評估，了解肥胖的成因，才能知道適合哪一種減重方式。如果並沒有達到需要動到手術治療，飲食和運動永遠是治療時最重要的基本原則。

劉家嘉說，當飲食和運動無效時，例如大食量患者或是病態性的肥胖患者，這時候就該使用進一步的治療方式。減肥不是一件愛美的事，而是應該考慮為了身體更健康。ESG是用胃鏡把胃縫合起來，17年前由美國哈佛大學創立，和外科手術減重不一樣的地方在於並不切除器官，而是利用內視鏡進去把胃縫合起來。未來如果有需求，還可以再打開，依醫學文獻算是一個成熟的手術。除了可以治療肥胖，最主要是可以治療三高的問題。

新悅美型醫學診所醫師劉家嘉說，ESG並不切除器官，而是利用內視鏡進去把胃縫合起來。記者黃寅／攝影
新悅美型醫學診所醫師劉家嘉說，ESG並不切除器官，而是利用內視鏡進去把胃縫合起來。記者黃寅／攝影
新悅美型醫學診所醫師劉家嘉（前左二）說，此次ESG有賴團隊縝密規畫才能完成。記者黃寅／攝影
新悅美型醫學診所醫師劉家嘉（前左二）說，此次ESG有賴團隊縝密規畫才能完成。記者黃寅／攝影

