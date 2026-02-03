6日前西半部日夜溫差大 周末迎冷氣團低溫探9度

快訊

中央社／ 台北3日電

氣象署表示，6日白天前氣溫緩升，西半部留意日夜溫差；6日晚間至7日鋒面通過，接著強烈大陸冷氣團南下，先濕冷後乾冷，8日晚間至9日清晨最冷，西半部平地低溫約攝氏9至11度。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天至6日白天各地大多為多雲到晴，白天氣溫回升，西半部留意日夜溫差大，花蓮、恆春半島有局部短暫雨。

林定宜表示，6日晚間起至7日鋒面通過，緊接著強烈大陸冷氣團南下，中部以北、宜花明顯轉冷，其他地區早晚偏冷，北部、東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區局部短暫雨；8日起水氣減少，轉為乾冷，西半部山區仍有零星短暫雨；10日各地多雲到晴，東半部、恆春半島為零星短暫雨。

氣溫方面，林定宜指出，明天北部全天氣溫約13至24度、中部15至26度、南部16至28度，6日白天之前會逐日緩升1、2度。

林定宜說，6日晚間起至7日受鋒面及強烈大陸冷氣團影響，由北而南轉濕冷，氣溫明顯下滑；8日起轉乾冷，預估8日晚間至9日清晨最冷，西半部、東北部平地低溫約9至11度，花東12、13度，局部地區因輻射冷卻影響，可能再低1、2度。

林定宜提到，強烈大陸冷氣團影響期間，白天北部高溫約13度、中部19度、南部22度，預估9日白天冷氣團減弱，各地氣溫回升，中南部留意日夜溫差大；不過，目前預報模式仍有調整的空間，不排除冷空氣強度有機會從強烈大陸冷氣團升級成寒流。

林定宜表示，若溫度及水氣能配合，7日、8日北部、東北部2000公尺以上以及中部、東部3000公尺以上的高山有機會飄雪。

林定宜提醒，5日及6日金馬地區全天、西半部地區清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；5日、6日東南部沿海及7日基隆北海岸、東半部沿海易有長浪發生。

林定宜說，目前觀察，11日起預計有另一波冷空氣南下，但目前強度及降雨情況仍有不確定性，氣象署會持續觀察。

