快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

因應春節旅運人潮 桃機貴賓室首推外帶服務

中央社／ 桃園機場3日電

迎春節旅運高峰人潮，桃園機場貴賓室率先針對使用旅客推出餐點外帶服務，提供台式滷雞腿加油飯及西式沙拉輕食組合，讓享受美食更輕鬆，也提供旅客彈性用餐選擇。

台灣環亞機場貴賓室今天記者會中表示，今年農曆春節長達9天的假期，預計期間將有大批旅客選擇出國過年，為了因應春節出遊人潮，環亞機場貴賓室在11日至18日期間，針對使用貴賓室旅客，於桃機首度推出外帶服務，讓旅客在緊湊行程、轉機或登機前，能以更彈性便利方式享用精緻餐飲，將貴賓室美味餐點輕鬆帶上旅途。

台灣環亞機場貴賓室說明，外帶服務規劃2款菜單組合，除了傳統油飯搭配五香滷雞腿，加入東港櫻花蝦與紅運蛋經典台式組合，以及素食選項的「素油飯搭配滷素排與紅運蛋」外；還有以生菜沙拉為基底，搭配鹹水雞風味、香蒜芝麻油醋與精選餐包，或以在地小農地瓜、綜合堅果搭配義式油醋與精選餐包的西式沙拉輕食組，提供旅客自由選擇。

台灣環亞機場貴賓室指出，桃園國際機場第一、第二航廈的環亞機場貴賓室，預計於3月至5月期間陸續進行整修規劃，為提前因應後續整修安排，環亞集團在整修期間，也將推出外帶服務，以提供旅客更多元、便利有彈性的用餐選擇。

桃園機場 貴賓

延伸閱讀

春節國道客運最低42折 桃機估每日最高16.4萬人出入境

學「物調券」成功經驗 台中一中商圈春節推 「一中購購券」 花50給1百

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

台南21歲女大生葉克膜、截肢搶命 車禍昏迷挺過49天生死關卡

「那段日子對我們一家人而言，充滿恐懼與不安，是人生中最黑暗的時刻。」台南一名21歲萬姓女大學生，去年10月因嚴重車禍送往...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。