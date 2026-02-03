北市年貨大街吸菸區攻防 研考會主委：法規詮釋或修正的時刻
台北市年貨大街今年擴大禁菸區，北市府在大稻埕碼頭設立吸菸區，同時也向中央衛福部發文，是否能興建如同日本戶外的室內吸菸區，卻礙於法規禁止。北市研考會主委殷偉說，希望法規能有詮釋空間或者思考能否修正時刻。
殷瑋表示，衛生局和中央有做溝通，不過礙於菸防法第18條和19條，獨立的吸菸室只有特地場域能夠設立，屆時會在法案上會無限迴圈，希望法規能有詮釋上的空間，或是法規可以思考是否要修正，畢竟距離菸防法修法已有多年時間。
他說，雖然北市並非每個地點都要設立獨立吸菸室，也可能是吸煙區，但是要整體完整性來看，是否能有日本模式等，希望向中央持續溝通。
針對年貨大街擴大禁煙區，殷瑋也說，會增加稽查比例，包含工作人員手舉牌、穿著明顯制服等提醒，告知民眾禁菸範圍內禁止吸菸，若有圖示不清楚的地方，也會持續調整。
