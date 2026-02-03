快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

衛福部組織改造 擬設「婦女發展與保護服務司」

中央社／ 台北3日電

衛福部石崇良今天提到衛福部新年新目標，啟動組織改造，增加成立「婦女發展與保護服務司」，為婦女培力提供支持方案；另外，將專案輔導拚今年讓首個再生醫療產品取證上市。

台灣正式邁入超高齡社會，加上少子化衝擊，去年生育率再創新低，人口結構面臨嚴峻挑戰。石崇良今天出席媒體歲末餐敘，提到衛福部啟動組織改造，新設兒少及家庭支持署、成立長期照顧及社會發展署，並增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院兩行政法人。

石崇良並提到，針對婦女發展，衛福部同樣非常重視，經過與民進黨立委范雲、各個婦女相關團體討論後，決定這次衛福部組織改造，新增成立「婦女發展與保護服務司」，將婦女發展業務獨立，相信未來將會為婦女培力提供支持方案。

在生技方面，石崇良說，再生醫療雙法今年元旦起正式上路，將成立專案輔導團隊，尋找台灣具有潛力的再生醫療產品，輔導加速上市，力拚今年讓首個再生醫療產品正式取證、上市。

台灣邁入再生醫療元年，衛福部食品藥物管理署長姜至剛日前曾提到，美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟及台灣尚未正式批准藥用外泌體（Exosome）。台灣將外泌體定義為醫藥產品，進行相應監管，希望今年能成功批准首個外泌體再生醫療產品。

衛福部 石崇良 生育率

延伸閱讀

石崇良失言風波首露面 強調毋枉毋縱、不讓被害人二度傷害

石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

石崇良稱台大狼醫不該錯1次就廢照 監委：應細緻考慮轉科或做研究

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

台南21歲女大生葉克膜、截肢搶命 車禍昏迷挺過49天生死關卡

「那段日子對我們一家人而言，充滿恐懼與不安，是人生中最黑暗的時刻。」台南一名21歲萬姓女大學生，去年10月因嚴重車禍送往...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。