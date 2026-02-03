衛福部組織改造 擬設「婦女發展與保護服務司」
衛福部長石崇良今天提到衛福部新年新目標，啟動組織改造，增加成立「婦女發展與保護服務司」，為婦女培力提供支持方案；另外，將專案輔導拚今年讓首個再生醫療產品取證上市。
台灣正式邁入超高齡社會，加上少子化衝擊，去年生育率再創新低，人口結構面臨嚴峻挑戰。石崇良今天出席媒體歲末餐敘，提到衛福部啟動組織改造，新設兒少及家庭支持署、成立長期照顧及社會發展署，並增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院兩行政法人。
石崇良並提到，針對婦女發展，衛福部同樣非常重視，經過與民進黨立委范雲、各個婦女相關團體討論後，決定這次衛福部組織改造，新增成立「婦女發展與保護服務司」，將婦女發展業務獨立，相信未來將會為婦女培力提供支持方案。
在生技方面，石崇良說，再生醫療雙法今年元旦起正式上路，將成立專案輔導團隊，尋找台灣具有潛力的再生醫療產品，輔導加速上市，力拚今年讓首個再生醫療產品正式取證、上市。
台灣邁入再生醫療元年，衛福部食品藥物管理署長姜至剛日前曾提到，美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟及台灣尚未正式批准藥用外泌體（Exosome）。台灣將外泌體定義為醫藥產品，進行相應監管，希望今年能成功批准首個外泌體再生醫療產品。
