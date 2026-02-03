快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

聽新聞
0:00 / 0:00

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一氧化碳無色、無味，中毒初期症狀為頭痛、頭暈、惡心、全身無力，嚴重時會昏迷、痙攣、腦缺氧甚至死亡。本報資料照片
一氧化碳無色、無味，中毒初期症狀為頭痛、頭暈、惡心、全身無力，嚴重時會昏迷、痙攣、腦缺氧甚至死亡。本報資料照片

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為一氧化碳（CO）中毒高峰期，民眾因為天氣寒冷門窗緊閉，室內空氣不流通再加上燃氣熱水器或爐具安裝不當，產生並累積一氧化碳所致，自救首要處置步驟，是立即打開門窗使空氣流通。

李宜恭表示，一氧化碳無色、無味、無臭，但是「有毒」，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，會造成身體組織無法充足含氧。症狀輕者會有頭痛、頭暈、噁心、疲倦、全身無力等不適，嚴重則會昏迷、痙攣、腦缺氧甚至死亡。而隨著昏迷時間愈長，後遺症愈嚴重，特別是「遲發性神經精神症候群」，意識及精神狀態變差。

冬天濕冷，民眾常使用電器設備禦寒，李宜恭說，不少人也會在室內使用碳火取暖，或是瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等。在通風不良的室內，若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。另外，熱水器被錯誤裝設在室內，也容易釀成一氧化碳燃燒不完全的中毒悲劇。

「在室內若感覺頭痛、頭暈、四肢無力等，就必須警覺是一氧化碳中毒，應盡速開窗並離開現場。」李宜恭指出，一氧化碳中毒的症狀，會因吸入的時間長短、濃度而不同，當發現異狀並離開中毒環境，吸入新鮮空氣後，不適感可迅速消失，一般不留後遺症。而吸入過多毒氣，血中一氧化碳濃度達50%以上，恐破壞腦部。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，一氧化碳被喻為「居家隱形殺手」，原因是它比氧氣更容易與血紅素結合，導致全身組織缺氧，尤其是心臟血管系統以及大腦，前者會造成心律不整，甚至心肌梗塞，後者會因為缺氧而引發類似中風的腦部受損。

顏宗海說，一氧化碳中毒的診斷依賴詳細的病史問診、臨床症狀、理學檢查，再加上抽血檢查一氧化碳血紅素濃度，評估組織缺氧程度。所有一氧化碳中毒的病患，都會接受一套標準的治療方式，維持病人生命跡象的穩定。輕微中毒症狀即使用非再吸入性面罩（Non rebreathing mask）給予氧氣4小時並隨時評估，症狀嚴重者則考慮用高壓氧治療。

一氧化碳中毒 頭痛 醫師

延伸閱讀

昨11歲女童身亡…土城再傳7人疑一氧化碳中毒 里長：家庭情況正常

土城11歲女童疑一氧化碳中毒猝死 相驗驚見口吐白沫將抽血釐清死因

土城民宅7人集體一氧化碳中毒 昨天11歲女童疑相同原因致死

疑積雪堵住排氣管 紐約獸醫與狗陳屍車內

相關新聞

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為...

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

台南21歲女大生葉克膜、截肢搶命 車禍昏迷挺過49天生死關卡

「那段日子對我們一家人而言，充滿恐懼與不安，是人生中最黑暗的時刻。」台南一名21歲萬姓女大學生，去年10月因嚴重車禍送往...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。