冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

今天凌晨4時許，新北市土城區一處民宅發生一氧化碳中毒事件，造成同一住戶7人送醫。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，冬季為一氧化碳（CO）中毒高峰期，民眾因為天氣寒冷門窗緊閉，室內空氣不流通再加上燃氣熱水器或爐具安裝不當，產生並累積一氧化碳所致，自救首要處置步驟，是立即打開門窗使空氣流通。

李宜恭表示，一氧化碳無色、無味、無臭，但是「有毒」，吸入後常不自覺，但其毒性對人體有害，會造成身體組織無法充足含氧。症狀輕者會有頭痛、頭暈、噁心、疲倦、全身無力等不適，嚴重則會昏迷、痙攣、腦缺氧甚至死亡。而隨著昏迷時間愈長，後遺症愈嚴重，特別是「遲發性神經精神症候群」，意識及精神狀態變差。

冬天濕冷，民眾常使用電器設備禦寒，李宜恭說，不少人也會在室內使用碳火取暖，或是瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等。在通風不良的室內，若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。另外，熱水器被錯誤裝設在室內，也容易釀成一氧化碳燃燒不完全的中毒悲劇。

「在室內若感覺頭痛、頭暈、四肢無力等，就必須警覺是一氧化碳中毒，應盡速開窗並離開現場。」李宜恭指出，一氧化碳中毒的症狀，會因吸入的時間長短、濃度而不同，當發現異狀並離開中毒環境，吸入新鮮空氣後，不適感可迅速消失，一般不留後遺症。而吸入過多毒氣，血中一氧化碳濃度達50%以上，恐破壞腦部。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，一氧化碳被喻為「居家隱形殺手」，原因是它比氧氣更容易與血紅素結合，導致全身組織缺氧，尤其是心臟血管系統以及大腦，前者會造成心律不整，甚至心肌梗塞，後者會因為缺氧而引發類似中風的腦部受損。

顏宗海說，一氧化碳中毒的診斷依賴詳細的病史問診、臨床症狀、理學檢查，再加上抽血檢查一氧化碳血紅素濃度，評估組織缺氧程度。所有一氧化碳中毒的病患，都會接受一套標準的治療方式，維持病人生命跡象的穩定。輕微中毒症狀即使用非再吸入性面罩（Non rebreathing mask）給予氧氣4小時並隨時評估，症狀嚴重者則考慮用高壓氧治療。