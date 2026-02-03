快訊

回響／擴大洗選蛋新制業者憂冷鏈未到位 農業部：推冷鏈升級計畫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部預告洗選蛋新制，自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋。圖／聯合報系資料照片
農業部預告洗選蛋新制，自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋。圖／聯合報系資料照片

農業部預告洗選蛋新制，自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店雞蛋來源須為洗選蛋，但因為洗選蛋每斤成本約增加10元，不少民眾憂心「漲聲響起」。農業部表示，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降。

農業部畜牧司表示，為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場的覆蓋率，農業部於1月14日預告修正相關規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度的適用對象。不過本次修正規定，並不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是須具一定規模的業者，其中包括連鎖家數達30家以上餐飲業、15家以上烘焙業、50家以上早餐店，或企業資本額達1000萬元以上之業者，其所使用之洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。

畜牧司指出，自2022年1月1日推動雞蛋噴印溯源政策以來，國人對雞蛋品質與來源資訊的重視程度逐年提升，洗選雞蛋的消費比例亦持續成長。本次制度修正，是在既有政策基礎上，進一步擴大納管具一定規模之連鎖餐飲與大型企業用蛋對象，屬於雞蛋洗選、噴印與溯源制度的自然延伸，目的在於使大量進入消費市場的雞蛋，其來源資訊更加清楚、可查詢、可追溯。

畜牧司強調，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，另於2025年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

為降低新制推動對產業的影響，農業部將持續推動「畜禽產品冷鏈物流升級計畫」作為配套措施，透過補助蛋農及洗選業者改善洗選、冷藏及運輸設備，逐步建構完善的冷鏈體系，確保洗選鮮蛋於生產、流通及銷售各環節之品質穩定。同時，將責成中央畜產會加強查核作業，確保溯源制度落實執行、不流於形式。

農業部進一步說明，新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。未來政策推動將秉持「輔導優先、管理並進」原則，在兼顧產業實務與政策可行性的前提下，逐步提升國內洗選蛋覆蓋率，並完善的溯源制度與冷鏈配套。

