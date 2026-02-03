快訊

展現多元生命力 「卑南族凱旋歌」影片獲獎…少年演員全素人

中央社／ 台北3日電
台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製音樂影片「卑南族凱旋歌」，榮獲布達佩斯「國際音樂影片大獎」的「最佳亞太音樂錄影帶」獎項肯定。圖為「凱旋歌」MV殺青照。台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供／中央社
台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會自製音樂影片「卑南族凱旋歌」，榮獲布達佩斯「國際音樂影片大獎」的「最佳亞太音樂錄影帶」獎項肯定。圖為「凱旋歌」MV殺青照。台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會提供／中央社

演員來自南王部落素人，台東卑南族民族自治事務促進發展協會自製的「卑南族凱旋歌」音樂影片，獲布達佩斯「國際音樂影片大獎」的「最佳亞太音樂錄影帶」肯定。

文化部今天發布新聞稿表示，這次獲獎影片是民國114年原住民村落文化發展計畫的補助成果之一，透過「美哉 Pinuyumayan 唱自己的歌Ⅴ 卑南族『經典部落歌謠』採集活化計畫」，以專業影音採集與記錄部落傳統歌謠，將卑南族「護鄉兵」的「凱旋歌」以MV形式展現卑南族文化復振的多元生命力。

來自南王部落的影片導演陸浩銘（BunkiatrKatatrepan）從拍攝「版圖歌」MV開始，始終堅持「卑南族製造」精神，邀集跨部落及跨世代卑南族人組建工作團隊。影片同時採用卑南語與中文並列字幕設計，讓年輕世代及非原住民族群得以跨越語言隔閡，深化對原住民族歷史與文化的理解與尊重。

影片邀請「跪父樂團」及「卑南族青春歌隊」擔綱演唱與參與拍攝；錄音及混音工程由建和部落的創作音樂人洪煒勛（Andung）負責；梳化造型則由南王部落的知名造型師Sanaran Maliyali協助。劇中少年演員都是素人，經過族語指導老師陳志偉（Malladram）引導，終能以流暢的卑南族語與情緒演繹劇情。

值得一提的是，影片還特別邀請下賓朗部落的知名原舞編創老師林蕙瑛，帶領「台東高商原舞團」以充滿力量感的動作舞姿展現戰鬥意象，呈現卑南族百年前的護鄉兵戰役故事，以此讚頌卑南族的武勇，守護土地，保衛家園的決心。

台東縣卑南族民族自治事務促進發展協會長年推動部落歌謠傳習，累積族人歷史記憶，曾多次獲得文化部「原住民村落文化發展計畫」補助，自107年迄今，已完成採集部落歌謠33首，拍攝部落歌謠如「版圖歌」、「抬椅歌」、「獵人歸來」以及「凱旋歌」等，屢獲國際獎項肯定。

卑南族 原住民族 音樂 台東 文化部

