博客來童書銷量逐年旺 學童電子書閱讀器搶先亮相

電子書閱讀器市場再掀戰火，統一超轉投資博客來在今年台北國際書展宣布，推出全台少見為3至12歲學齡兒童打造的電子書閱讀器，開啟兒童數位閱讀的長期戰略布局，有望推升相關電子書、聽書等業績成長1至2成，並成電子閱讀器新動能，相關設備預計今年第4季啟動交付。

為了衝刺營運，增加讀者黏著度，博客來2025年推出電子書閱讀器。博客來今天向中央社記者表示，電子書閱讀器原先銷售目標約1萬台，2025年底銷售破1.3萬台，超乎預期，也因此擴大數位閱讀市場，2025年電子書新會員數年增逾20%。

不過若看博客來近期營運表現方面，2025年前3季獲利為3379.9萬元，和2024年前3季4558.5萬元相比，年減25.8%。

博客來指出，由於近5年在中文書籍中，童書年年皆為銷售第一名，顯見雖然少子化，但家長依然願意投資購買童書給孩子閱讀。此外，博客來2025年推出電子書閱讀器後，童書與青少年文學類電子書業績年成長17%，銷售品項數成長24%；輕小說與漫畫、圖文書表現更為亮眼，年增達46%，同樣顯示家長對電子書作為兒童閱讀載體的接受度快速提升。

同時，博客來也表示，「聲音經濟」在親子市場持續發酵，兒童聽書業績年成長23%，主要購買族群集中於30到49歲女性，「以聽代讀」逐步成為親子陪伴與學習的重要閱讀形式。

因此今年首度推出針對學齡兒童的兒童電子書閱讀器，串聯博客來上萬本童書資料庫，並將持續擴充有聲導讀、生字練習、遊戲式英文記憶等功能，預計今年第4季啟動交付，有望挑戰成人閱讀器的銷售佳績。

其他品牌包括樂天Kobo、富邦媒momo等，近年也持續布局電子書與閱讀裝置。樂天Kobo亞洲本部長周立涵今天向中央社記者表示，今年雖未出新機，不過台灣市場穩定成長，閱讀器銷售排名在全球前10名內，客群年齡以25至55歲為主。