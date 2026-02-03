快訊

台南21歲女大生葉克膜、截肢搶命 車禍昏迷挺過49天生死關卡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名萬姓女大生（前）挺過49天生死關卡，今天在家人陪同下，倚著助行器慢慢走進奇美醫院記者會，也讓醫療團隊人員相當感動。記者萬于甄／攝影
台南一名萬姓女大生（前）挺過49天生死關卡，今天在家人陪同下，倚著助行器慢慢走進奇美醫院記者會，也讓醫療團隊人員相當感動。記者萬于甄／攝影

「那段日子對我們一家人而言，充滿恐懼與不安，是人生中最黑暗的時刻。」台南一名21歲萬姓女大學生，去年10月因嚴重車禍送往奇美醫院急救，因多重創傷一度命懸一線，不僅需裝上葉克膜維持生命，左腳也因粉碎性骨折被迫截肢，在歷經49天生死交關，醫療團隊全力搶救與細緻照護下，最終成功搶回寶貴生命。

萬女去年12月自復健醫院返家，今天在家人陪同下，倚著助行器慢慢走進奇美醫院記者會會場，向一路守護她的醫療團隊致謝，醫護人員也準備花束與蛋糕，為她慶祝重獲新生，現場氣氛溫馨感人，讓不少醫護紅了眼眶。

萬女回憶，自己對車禍幾乎沒有印象，恢復意識時已躺在加護病房內，才知道昏迷了40多天，而在住院期間最盼望能見到家人與親友，否則內心會感到孤單與不安，「那時只有一個念頭，就是努力復健，想回到正常人的生活。」當她首次裝上義肢、重新站起來時，內心激動難以言喻，「真的好久沒有走路了。」她也期盼下學期能順利復學，初期可能先以線上課程為主，希望能以最自然的方式與同學朋友再見面。

萬女母親回憶，起初接到醫院電話時，未料傷勢如此嚴重，直到趕抵急診室，看見醫師不斷替女兒輸血，才驚覺情況「超乎想像」，且女兒短暫清醒時，反覆對她說「媽媽我愛你」、「很高興能當你的小孩」，彷彿在告別，令她心痛不已。後續醫師告知需裝上葉克膜，左腳也必須截肢，她一度崩潰，甚至不忍女兒未來要承受龐大身心挑戰，但在醫療團隊持續鼓勵下，她告訴自己，「醫院都沒有放棄，身為媽媽更不能放棄。」

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，萬女因車禍導致骨盆及雙下肢多處骨折，住院期間又併發肺栓塞、血氧偏低與意識不清，屬極高風險重症患者，昏迷了40多天，團隊除搶救生命外，同時高度警覺「加護病房譫妄」風險，及早導入個別化譫妄預防組合式照護。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷表示，重症病人因重大傷病、生理壓力與環境封閉等因素，譫妄發生率可高達50%以上，不僅影響康復速度，也可能造成長期認知功能受損，院方近年推動組合式照護，透過調整環境刺激、睡眠管理、早期活動與家屬陪伴等策略，讓病人在最危急時刻，不只是「活下來」，更能保有清醒與尊嚴。

柯雅婷進一步分享，萬女清醒後，團隊依其喜好量身打造照護內容，包括播放喜愛的偶像音樂、熟悉的卡通畫面與她自己創作的鋼琴作品，並擺放陪伴玩偶、彈性安排家屬探視，在醫病信任與人性化照護下，萬女未出現原本擔心的譫妄症狀，後續順利轉出加護病房，踏上復健之路，迎向嶄新人生。

台南一名萬姓女大生（前排左三）挺過49天生死關卡，今天在家人陪同下出席奇美醫院記者會，向一路守護她的醫療團隊致謝，醫護人員也準備花束與蛋糕，為她慶祝重獲新生，現場氣氛溫馨感人。記者萬于甄／攝影
台南一名萬姓女大生（前排左三）挺過49天生死關卡，今天在家人陪同下出席奇美醫院記者會，向一路守護她的醫療團隊致謝，醫護人員也準備花束與蛋糕，為她慶祝重獲新生，現場氣氛溫馨感人。記者萬于甄／攝影
萬姓女大生（左二）今親自切下慶祝重生的生日蛋糕。記者萬于甄／攝影
萬姓女大生（左二）今親自切下慶祝重生的生日蛋糕。記者萬于甄／攝影

團隊 加護病房 奇美醫院

