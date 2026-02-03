學霸遭丟包台64線亡 交通部：車隊、叫車平台不能互推責任

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。聯合報系記者黃子騰／翻攝
25歲頂大畢業的溫姓替代役男，1月25日搭乘Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，卻遭司機「丟包」在新北台64線上，並先後遭4車輾過身亡，有學者點出該悲劇是來自被制度默許的漏洞。交通部表示，將透過車隊進一步約束平台的管理責任，發生事件一定會有人負責，不能有互推的空窗。

溫姓替代役男於1月25日凌晨透過Bolt搭乘多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫男之後被後方4輛車輾斃。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，現在的計程車派遣，屬於車隊的一項業務，在汽車計程車客運服務業這一塊，對於車隊都有相關的約束，車隊必須負起相關的訓練責任、管理責任等。

如果是自己成立車隊，不論是自行成立叫車派遣平台，或是與平台合作、提供技術資訊服務，車隊本身都還是要負管理責任。

胡廸琦強調，交通部已透過車隊管理，將平台納入相關的管理與約束。派遣叫車平台並非無管理，而是透過車隊的約束來進行管理。由於該案屬地方政府處理權責，車隊的管理、平台的管理，也都配合地方政府進行相關處置，建議地方政府應進一步了解其合約關係，進行更進一步的約束。

至於交通部是否會再精進法規及制度管理，胡廸琦表示，交通部已有特別規範，「車隊及叫車平台兩者是綁在一起的」，也就是說，在一個事件發生時，一定會有人要負責任；在現行的法規架構之下，不會讓車隊和叫車平台互相推責，例如車隊說是平台在派遣，平台又說自己只是接受車隊派遣，不會出現這樣的責任空窗，導致一個事件沒有人負責。

針對丟包旅客的該名駕駛是否屬於任意及故意拒載可開罰，胡廸琦說，該計程車屬地方政府主管的範疇，台北市政府已經在進行查證作業和調查，這已經是刑事案件，不論是刑事責任或後續的民事責任，都已經進入司法程序。

胡廸琦進一步指出，交通部不針對個案去認定駕駛是否違反規定。但原則上只要有故意拒載的行為，依照相關處罰條例可裁罰600元到1200元。

