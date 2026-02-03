快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產「1家電」 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

禽流感疫情升溫 疾管署：遭感染動物「這2處」恐帶病毒 需落實5要6不

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今表示，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今年截至1月30日即有7件案例場。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今年截至1月30日即有7件案例場。記者翁唯真／攝影

依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今年截至1月30日即有7件案例場。疾管署今特別提醒，受到H5N1感染動物的「呼吸道分泌物」及「排泄物」可能帶有病毒，疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

疾管署說明，新型A型流感指每年周期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類，或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。

為防範動物傳人新型A型流感病例出現，各地方衛生單位凡接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。疾管署提醒，相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消，並配合10日健康追蹤。若出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

有關國際疫情部分，依疾管署監測資料，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例，2025年累計30例，其中12例死亡，病例數以柬埔寨報告18例為多，其中9例死亡，全年皆有發病病例；另美國／孟加拉各報告3例，印度／越南各報告2例，英國／墨西哥各報告1例，病患皆於2025年5月前發病。

2025年發生新型A型流感共73例，除H5N1外，其他感染型別如 H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，以中國報告38例H9N2為多。針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國15省市（四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇）及柬埔寨旅遊疫情建議列為第二級警示，請民眾對當地採取加強防護；中國其他省市（不含港澳）及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉列為第一級注意，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署發言人林明誠呼籲，民眾日常生活中建議落實「5要6不」防疫原則，即可防範新型A型流感，降低感染風險，5要：要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。6不：不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網「新型A型流感專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

流感病毒 動物 疾管署

延伸閱讀

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

人類擁有第七感？ 可遠端偵測隱藏物體

押了！豐康畜牧場業者涉隱匿禽流感 今凌晨遭羈押禁見

非法禽流感疫苗藏風險 雲林縣府：防疫才是王道

相關新聞

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆...

罕見！13年來首次春節前流感未進入流行期 開學前B流疫情恐爆發

國內流感疫情呈現「緩升」情況，但疾管署監測，尚未進入流行閥值，今年是2013年以來，流感疫情「首次」未於春節前進入流行期...

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

馬到金來！今年春節15款刮刮樂任你選 總獎金399億元創紀錄

台彩吉祥物團體「哈啾咪」農曆年前正式出道。團體成員有「瑞力酷」喜鸛，「灣得福」石虎，台彩並為他們打造聯名款同名刮刮樂「哈...

冬天吃不刮嘴！菠菜清炒竟浪費50％營養 專家2招讓吸收率更高

冬天的菠菜被營養師曾建銘稱為蔬菜界的「高階補給品」，不僅價格親民，口感也比其他季節更甜嫩。他在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，很多民眾只會將菠菜清炒，反而浪費了其約50%的營養價值。

北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

隨著時代變遷，電子支付逐漸成交易主流方式。不過，日前有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。