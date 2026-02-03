快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

2000萬超級紅包頭獎…第一個幸運兒出爐！ 財神爺光顧基隆夜市廟口

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台彩春節限定「2000萬超級紅包」最高獎金2000萬元，第1張已在基隆出現，還剩9張大獎。圖／本報系資料照片
台彩春節限定「2000萬超級紅包」最高獎金2000萬元，第1張已在基隆出現，還剩9張大獎。圖／本報系資料照片

今年超級大紅包刮刮樂第1個2000萬元頭獎被刮出來了。台彩表示，這次是遊走型刮刮樂經銷商賣出，只知道他的擺攤範圍是在基隆的夜市及廟口，中獎人已進線預約時間，過年前2000萬元大獎入袋。

台彩1月20日才推出新春限定的2000萬超級紅包，頭獎有10個，現在被刮出1個，還剩9個2000萬大獎分散在全國各處，等待有緣人。

台彩董事長黃志宜表示，賣出這張2000萬元頭獎刮刮樂的經銷商，是在基隆擺攤的遊走型經銷商，登記的擺攤處所有廟口及夜市，刮中大獎的幸運兒應該沒有現場刮獎，因為2000元超級大紅包有8個遊戲區，刮完需要一些時間，而遊走型經銷商的攤位較小，比較不會在攤位上刮彩券玩遊戲。

不過，中獎人已進線預約領獎時間，台彩透露，應該會在過年前把這一大筆獎金領回家。

台彩 頭獎 刮刮樂 基隆

