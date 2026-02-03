快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，復健科進駐導入專業物理治療設備。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，復健科進駐導入專業物理治療設備。圖／竹山秀傳醫院提供

為因應偏鄉醫療與高齡照護需求，南投竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，中醫、一般科、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科、小兒科等七大專科進駐，當地鄉親不用再舟車勞頓下山就醫。

竹山秀傳醫院指出，鹿谷農民診所是台灣第一家由農會創辦的診所，後由醫師曾孝民、林永昌承租接手近卅年，但邁入高齡化社會，為因應醫療及高齡照護需求，前年與該院洽合作，由其專任醫師支援其診所內科與急診，並設置失智照護據點。

隨著曾孝民、林永昌年事漸長，去年11月由竹秀醫院接手，向農會承租該診所，為提供鄉親更完善的在地照護，今年導入一般科、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科、小兒科等七大專科進駐，今揭牌更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。

竹山秀傳醫院長莊碧焜說，該院於前年5月就派出專任醫師支援農民診所的內科與急診，強化第一線救治能量，如同醫院急診的延伸，如今更全面開啟七大專科進駐，並引進專業物理治療設備，提供門診、復健治療及傷口照護等醫療服務。

竹山秀傳醫院則表示，接手鹿谷院區不僅是醫療資源的延伸，更是承接農民診所醫師守護鄉親卅載的使命感，而鹿谷院區醫療服務全面升級，可望成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾，以後鄉親就不用舟車勞頓逾30分鐘下山至竹山地區就醫。

未來竹山秀傳鹿谷院區於周一至周六將按科別提供門診服務，每天都有一般科，其中一、三、五更開放一般科夜診，周六則為小兒專科，以利在假日遇到孩童突發健康狀況時，能第一時間尋求專業小兒科醫師的診斷，不必在車陣中焦急等待。

竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，更名為竹山秀傳鹿谷院區提供門診、復健治療及傷口照護等醫療服務。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，更名為竹山秀傳鹿谷院區提供門診、復健治療及傷口照護等醫療服務。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，並有中醫進駐。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，並有中醫進駐。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌更名為竹山秀傳鹿谷院區，鄉親不用再舟車勞頓下山就醫。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌更名為竹山秀傳鹿谷院區，鄉親不用再舟車勞頓下山就醫。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，2月3日揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，2月3日揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，地方開心辦喜事搓湯圓。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，地方開心辦喜事搓湯圓。圖／竹山秀傳醫院提供

延伸閱讀

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

春節就醫指南 北市聯醫不打烊...初一到初三也看診

防春節急診室壅塞衛福部加倍獎勵提高開診率 醫師看法分歧

面對洗選蛋新制一之軒拚轉型 永續長廖珮綺：不用蛋也能好吃

相關新聞

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

冬天吃不刮嘴！菠菜清炒竟浪費50％營養 專家2招讓吸收率更高

冬天的菠菜被營養師曾建銘稱為蔬菜界的「高階補給品」，不僅價格親民，口感也比其他季節更甜嫩。他在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，很多民眾只會將菠菜清炒，反而浪費了其約50%的營養價值。

北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

隨著時代變遷，電子支付逐漸成交易主流方式。不過，日前有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，...

台北國際書展開幕 賴總統自曝從小看武俠與瓊瑤：找老師不如找好書

第34屆台北國際書展今天開幕。賴清德總統不僅出席開幕典禮，還花了約50分鐘逛書展攤位，買了聯經「野球與棒球：跨海的白球與...

2萬株櫻花海來了！雲林草嶺石壁櫻花季估湧百萬人次 可在斗六搭接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺、石壁櫻花季將於2月17日至3月1日浪漫登場，縣府今舉行記者會宣傳，目前山區花開約一成，預估春節期間可望...

全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

為因應偏鄉醫療與高齡照護需求，南投竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，中醫、一般科、復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。