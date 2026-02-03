全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

為因應偏鄉醫療與高齡照護需求，南投竹山秀傳醫院接手經營鹿谷農民診所，今揭牌並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，中醫、一般科、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科、小兒科等七大專科進駐，當地鄉親不用再舟車勞頓下山就醫。

竹山秀傳醫院指出，鹿谷農民診所是台灣第一家由農會創辦的診所，後由醫師曾孝民、林永昌承租接手近卅年，但邁入高齡化社會，為因應醫療及高齡照護需求，前年與該院洽合作，由其專任醫師支援其診所內科與急診，並設置失智照護據點。

隨著曾孝民、林永昌年事漸長，去年11月由竹秀醫院接手，向農會承租該診所，為提供鄉親更完善的在地照護，今年導入一般科、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科、小兒科等七大專科進駐，今揭牌更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。

竹山秀傳醫院長莊碧焜說，該院於前年5月就派出專任醫師支援農民診所的內科與急診，強化第一線救治能量，如同醫院急診的延伸，如今更全面開啟七大專科進駐，並引進專業物理治療設備，提供門診、復健治療及傷口照護等醫療服務。

竹山秀傳醫院則表示，接手鹿谷院區不僅是醫療資源的延伸，更是承接農民診所醫師守護鄉親卅載的使命感，而鹿谷院區醫療服務全面升級，可望成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾，以後鄉親就不用舟車勞頓逾30分鐘下山至竹山地區就醫。