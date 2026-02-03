替代役男遭丟包輾斃 交通部：車隊、平台不能互推

快訊

中央社／ 台北3日電
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。聯合報系記者黃子騰／翻攝
溫姓替代役男遭計程車司機丟包在台64線上被輾斃。交通部今天表示，將透過車隊管理進一步約束平台的管理責任，發生事件一定會有人負責，不能有互推的空窗。

溫姓替代役男於1月25日凌晨透過Bolt搭乘多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫男之後被後方4輛車輾斃。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦今天在記者會中受訪表示，計程車派遣屬於車隊業務，計程車服務業的車隊必須負起訓練、管理責任。無論是自行成立平台，或與現有車隊合作，車隊仍須負起管理責任，將透過車隊管理進一步約束平台的管理責任。

胡廸琦表示，針對溫姓替代役男遭計程車司機丟包在台64線上被輾斃一事，主要是地方政府處理，但交通部也建議地方政府要了解車隊與平台的合約關係來進一步約束，不過這起案子已是刑事案件，後續還有司法程序的處置。

胡廸琦強調，平台管理的部分是跟車隊綁在一起，因此平台不能主張是資訊服務業，或車隊主張是平台派遣就互推責任，車隊與平台都有管理責任，若發生事件一定會有人負責，不能有互推的空窗。

替代役男 Bolt 台64線丟包

