王建民熱血吶喊、陳傑憲領軍出戰WBC 台啤「成就經典」號召全民應援下一冠

「中華隊，你們可以的！」金牌投手教練王建民這句應援吶喊，出自台灣啤酒最新的品牌形象影片，表達出全台球迷對「再來一冠」的渴望，更象徵中華隊經典賽精神的世代傳承。

從2013年經典賽王建民對戰日本 6 局無失分，到 2024年12強陳傑憲對日本王牌的驚天三分砲，東京巨蛋不僅見證了中華隊無數的經典戰役，更承載著台灣球迷刻骨銘心的共同記憶。這次王建民與陳傑憲於台啤形象影片裡同框，加上台灣尚勇的主題曲，是台灣王牌的經典傳承，更載滿台灣人民對2026年經典賽奪冠的祝福。

「台灣隊長」限量應援罐登場！不只是啤酒，是幸運符

除了熱血的應援影片外，台啤同步推出「成就經典」台灣隊長主題限量罐，將應援化為看得見、拿得到的實體行動。一口氣推出四款設計，罐身捕捉陳傑憲在場上全神貫注、揮棒瞬間的張力與速度，彷彿把比賽關鍵時刻封存其中。對球迷來說，這不只是一罐啤酒，更像是觀賽時握在手中的幸運符，保佑中華隊從預賽一路晉級到決賽，延續 12 強賽事的氣勢，讓中華隊一冠接著一冠！首波金牌台灣啤酒應援罐已於全台各大通路陸續亮相，「成套收藏」就是台灣球迷支持中華隊的最強應援儀式。

「成就經典」台灣隊長限量罐有四款設計，成套收藏別具紀念價值，也讓球迷超有成就感。 圖／台灣啤酒 提供

數位卡包驚喜連連，還有機會抽東京雙人來回機票

除了視覺與情感的加乘，台啤更把應援玩出互動新高度。即日起，只要購買台灣啤酒罐裝系列產品並登錄發票，就能參加「成就經典台灣隊長卡」數位卡包抽獎活動。消費一罐就能開一卡包，試試你的手氣，隨機獲得一張陳傑憲經典卡。卡面不僅細緻呈現陳傑憲多款表情與帥氣姿態，還加入「100%阻殺雷射肩」、「外野守護神」等充滿巧思的隊長技能設定，讓開卡過程宛如一場小型球賽，驚喜連連。隨著蒐集張數增加，還能解鎖更高抽獎門檻，讓應援不只充滿樂趣，更有實質回饋。

獎項內容同樣誠意十足，週週抽東京雙人來回機票（共10組），還有極具收藏價值的陳傑憲親筆簽名全套14張限量實體卡組（共15組），以及應援法批、品牌專屬服飾與金牌幸運小物等多款周邊（共600組），把球迷的支持一一兌現成難忘回憶。

數位卡包除了有多款陳傑憲經典卡，還加入充滿巧思的隊長技能設定。 圖／台灣啤酒 提供

百年台啤陪台灣拚每一冠，打開台啤就是最強後援

台啤自1919年誕生以來，陪伴台灣走過無數高低起伏，是慶功、紓壓與歡聚時最熟悉的老朋友。作為國營品牌，台啤堅持在地釀造與高品質製程，長期支持體育賽事與本土文化，致力成為最懂台灣人的啤酒。今年透過「成就經典」應援企劃，打造專屬台灣人的應援儀式感。球迷無論是在熱炒店或家中觀賽，只要打開台啤，就是站上應援第一線，讓我們「喝金牌、拚金牌」，一起為台灣加油！

2026金牌台灣啤酒「成就經典」應援限量罐即日起於全台通路陸續上架。更多活動細節，請鎖定台灣啤酒官方粉絲專頁。

立即登錄抽獎：https://lihi3.me/R8HAX

