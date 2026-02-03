台北國際書展「泰」精彩 李遠盼出版讓世界了解彼此

快訊

中央社／ 台北3日電
2026台北國際書展在台北世貿一館正式登場，今年主題國為泰國，盼透過主題國館傳遞豐富的泰國文化，總統賴清德（左3）與文化部長李遠（左2）3日為書展主持開幕典禮。中央社
台北國際書展今天在台北世貿一館舉行開幕典禮，今年以泰國為主題國。文化部長李遠表示，盼透過出版讓世界上更多人愈來愈了解彼此，並讓台灣的文學、漫畫與繪本走向國際。

李遠致詞表示，台北國際書展作為亞洲最大的書展，每年都在年初開始，彷彿預告台灣出版界的豐收，泰國作為今年的主題國，他這幾天跟泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）交流發現，「他能夠說出所有台灣電影明星的名字，我才發現我們兩個國家並不太遙遠」。

李遠表示，書展最大的意義就是把全世界最好的作家和最好的作品引進台灣，也趁這個機會把台灣最好的文學作品、漫畫、繪本等推到國外。台灣這幾年透過翻譯走向國外，且獲得很多獎項，台灣的出版讓世界上更多人愈來愈了解彼此。

台北書展基金會董事長郝明義致詞表示，在AI大幅改寫許多人對知識認知、價值觀及信念的時刻，仍有許多人願意參加書展，「相信書的力量，相信閱讀的力量」，尤其總統賴清德親自出席，更代表台灣作為華文出版自由世界重要據點，具有特別意義。

泰國貿易經濟辦事處代表文那隆致詞表示，相隔17年，泰國再度成為台北國際書展主題國，雖然世界改變很多，但泰國與台灣之間的友誼依然堅定。此次泰國帶著新的主題、活力及想要訴說的新故事，策劃一系列泰國文學選書，希望讓台灣看見兩國共同享有對自由與創意的熱愛。

泰國出版暨書商協會會長納塔恭致詞表示，此次泰國在泰式創意主題下，呈現由文化、多樣性及日常生活所塑造的創意，也反映來自不同地區、世代及觀點的故事，如何演變成能引起全球共鳴的內容。期待書展期間與台灣及國際同業建立夥伴關係，不僅強化出版產業，也能加深兩國社會間長期的文化理解。

