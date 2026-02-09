漂亮迎新春 關鍵在膠原蛋白

農曆春節休9天，肯定是要和久沒見面的親戚朋友相揪約一下。可是一想到過年親友見面靈魂大拷問：探年終、問對象……，與其被問得措手不及，不如趁年前好好調整狀態，讓自己氣色變好容光煥發完全輾壓話題，漂亮奪回話語權。

專利淡味技術讓膠原蛋白完美融入飲品，把保養變日常。 圖／江建泰 攝影

根據「噓！星聞」小編「超認真調查」辦公室問一輪，辦公室OL真心話吐露心聲。果然，有沒有在保養？真得差很大！

當小編猜同事的實際年齡，結果很多人都讓小編驚呆了！有幾位OL看起來打扮穩重、用「臭老」形容都算精準，結果實際年齡尚未奔3；還有一些同事看上去青春俏麗、膚質可用吹彈可破來描述，一說出芳齡竟然已經40好幾？只能用不可思議、相當詫異來比擬此刻的心情。

哇哇哇，在小編辦公室實際走訪一輪，發現有沒有把保養變成日常習慣真的會有差別。小編追追追一探究竟，發現看起來很有青春感的OL有一些保養祕訣，像是把攝取膠原蛋白，當成每天照顧自己的小習慣。

這也讓知道用膠原蛋白保養但是卻步的同事大感好奇，很多人都知道可以多吃豬腳或是魚皮食補一下，但是豬腳有帶肥肉熱量偏高、魚皮有腥味讓人害怕。仔細想想，要補充足夠膠原蛋白要吃多少豬腳、魚皮才夠？對講求效率的上班族來說，反而會希望有更方便、好融入日常的選擇。

由內而外的保養，是ＯＬ悄悄變美的秘密。 圖／江建泰 攝影

原來，很多人會選擇食用膠原蛋白粉維持美顏好氣色。「不會喝起來很腥嗎？」同事好奇。「不會，像我喝的『明治膠原蛋白粉』沒有味道，無論加在奶茶、咖啡都可以。」大家試喝一波後，果然獲得一致好評且完全喝不出來有加料……，大大擄獲OL的芳心，試喝之後都超級心動。

原來明治膠原蛋白粉採用日本專利Magical Clear淡味技術，以減輕膠原蛋白特有的氣味，且低分子化的魚膠原蛋白，更容易被吸收到體內，可以隨自己的飲用喜好加入膠原蛋白粉，將保養融入生活節奏中達到保養目的。

明治膠原蛋白粉有標準版和璀璨金兩款可供選擇，趁年前趕緊膠原蛋白喝起來保養一下，變漂亮的心願即刻實現，由內而外的養顏美容，調整狀態更好上妝，自信光彩迎接農曆春節長假的來到，新的一年開啟保養新篇章，更加金光閃閃、容光煥發迎接活力十足的馬年。

年前趕緊保養起來，自信迎接新年團聚。 圖／江建泰 攝影

