影／台北國際書展開幕 賴清德總統：找一位好老師不如找好書

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）、文化部長李遠（左）、台北書展基金會董事長郝明義（右）、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆（左二）等共同啟動台北國際書展並參觀書展。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）、文化部長李遠（左）、台北書展基金會董事長郝明義（右）、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆（左二）等共同啟動台北國際書展並參觀書展。記者曾學仁／攝影

文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭、各國駐臺大使等，共同啟動本屆台北國際書展。

賴清德總統出席開幕典禮致詞時時表示「找一位好老師不如找好書」，並強調閱讀對個人成長的影響，今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，由泰國擔任主題國，集結來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，期間將舉辦逾千場閱讀與交流活動。

2026 書展由泰國擔任主題國，開幕式特別邀請泰國表演藝術團體 Thai-play Group 擔綱演出，Thai-play Group 長期致力於融合傳統形式與現代表達，以詩歌、音樂、文化與社會議題為創作核心，讓表演成為說故事與文化對話的重要媒介。

眾所矚目的金蝶獎及書展大獎頒獎儀式也於開幕式登場，由賴清德總統、文化部長李遠頒發獎項給得獎者，展現臺灣對原創出版與書籍設計的高度重視。

文化部表示，今年開始,13至15歲文化幣提高至1,200點，18至22歲青少年文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場，同時書展期間推出平日門票全額抵用金、文化幣使用2點送1點等刺激買氣措施，桃園(含)以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。

文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，吸引許多愛書民眾前往。記者曾學仁／攝影
文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，吸引許多愛書民眾前往。記者曾學仁／攝影
文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，吸引許多愛書民眾前往。記者曾學仁／攝影
文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，吸引許多愛書民眾前往。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（左三）、文化部長李遠（左二）、台北書展基金會董事長郝明義（左）、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆（右）等出席並共同啟動台北國際書展。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（左三）、文化部長李遠（左二）、台北書展基金會董事長郝明義（左）、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆（右）等出席並共同啟動台北國際書展。記者曾學仁／攝影

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

入冬後氣溫起伏不定，病毒趁勢而起，急診室再度成為最忙碌的場域。一名護理師分享第一線觀察，急診室幾乎被病患塞滿，候診區裡掛著點滴的大人、小孩交錯，哭聲與嘆息聲此起彼落，消毒水味混著焦慮氣息，讓人一走進去就感到沉重。

冬天吃不刮嘴！菠菜清炒竟浪費50％營養 專家2招讓吸收率更高

冬天的菠菜被營養師曾建銘稱為蔬菜界的「高階補給品」，不僅價格親民，口感也比其他季節更甜嫩。他在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，很多民眾只會將菠菜清炒，反而浪費了其約50%的營養價值。

膠原蛋白不能吃？她看婦科總被問一句 醫解答：問題不在本體

不少人平時會透過保健食品補充營養，一名女網友分享，自己到醫院做乳房檢查時，都會被醫師詢問「有沒有吃膠原蛋白」，讓她不禁懷疑是否在暗示不建議食用？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

隨著時代變遷，電子支付逐漸成交易主流方式。不過，日前有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，...

名間焚化爐選址爭議 陳駿季強硬表態：絕不讓優良農地輕易變更

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，由於名間是國內的重要茶葉大鄉，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建民眾下跪...

