影／台北國際書展開幕 賴清德總統：找一位好老師不如找好書
文化部主辦2026台北國際書展，即日起至2月8日在台北世貿中心一館開展，上午舉行開幕式，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長郝明義、泰國經濟貿易辦事處代表文那隆、泰國書商暨出版協會會長納塔恭、各國駐臺大使等，共同啟動本屆台北國際書展。
賴清德總統出席開幕典禮致詞時時表示「找一位好老師不如找好書」，並強調閱讀對個人成長的影響，今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，由泰國擔任主題國，集結來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，期間將舉辦逾千場閱讀與交流活動。
2026 書展由泰國擔任主題國，開幕式特別邀請泰國表演藝術團體 Thai-play Group 擔綱演出，Thai-play Group 長期致力於融合傳統形式與現代表達，以詩歌、音樂、文化與社會議題為創作核心，讓表演成為說故事與文化對話的重要媒介。
眾所矚目的金蝶獎及書展大獎頒獎儀式也於開幕式登場，由賴清德總統、文化部長李遠頒發獎項給得獎者，展現臺灣對原創出版與書籍設計的高度重視。
文化部表示，今年開始,13至15歲文化幣提高至1,200點，18至22歲青少年文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場，同時書展期間推出平日門票全額抵用金、文化幣使用2點送1點等刺激買氣措施，桃園(含)以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。
