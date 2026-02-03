快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

外交部籲國人謹慎使用免簽入境待遇 避免捲入海外非法行為

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部指出，近期有愈來愈多國人利用免簽證入境韓國、泰國等國，從事詐騙車手、偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。這些國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者已向我駐外機構求助，外交部再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。

外交部呼籲國人，使用免簽入境的資格，依照各國規定多應限於從事觀光、商務、考察等正當交流活動。切勿從事非法工作或逾期居留，否則不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果嚴重。若有國人在外涉足非法活動，應即刻向當地警方或移民機關自首，並主動聯絡我駐外館處，以合法途徑尋求協助。

外交部強調，以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的高度關注。泰國政府為防範外籍人士濫用免簽政策，已加強入境審查，對於頻繁以免簽方式入境並長期停留，且無法清楚說明行程者，將可能被拒絕入境。此外，曾在泰國及緬甸邊境地區涉及案件的外籍人士，也可能會被列為禁止入境名單。外交部再次強調，入境之准駁與否，係基於各國主權決定，我國無權干預。國人在入境他國時，必須如實向當地移民機構說明入境目的，並遵守當地法律。

以韓國為例，今年1月以來已發生多起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形遭韓國警方以現行犯逮捕之案例。國人如違反當地法律規定，須配合當地執法及檢調單位接受調查及處罰，我駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果需當事人自行承擔。

外交部提醒國人，年節假期將近，出國前務必了解目的地國家的入境規定，尤其是關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前亦建議購買充足的旅遊平安保險與醫療保險。此外，外交部嚴正呼籲，國人切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

延伸閱讀

哀悼王太后詩麗吉辭世 泰國唐人街取消春節活動

羽球／李龍大率韓國YONEX羽球隊訪台 與土銀球團交流

「不喜統一可離台」陸駐澳大使公開提一中原則 外交部籲國際共同維持現狀

川普威脅動武 伊朗與美國談判框架即將敲定

相關新聞

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

日台交流協會已正式公告，自 2026年2月起日本打工度假簽證申請次數，由原本「一生僅限一次」，放寬為「一人最多可申請兩次」。這項調整意味著，在 30 歲之前，打工度假不再只是「此生僅有一次」的冒險，而是讓年輕世代有兩次機會，在不同人生階段，走進日本實際生活工作，深度體驗在地文化 。 「聯合新聞網」幫大家整理關於日本打工度假簽證的申請重點，簽證發放對象、申請時間、必備文件、領證手續等重點資訊。如果你正準備、或有興趣前往日本打工度假，趕快來了解。

流感季來襲急診塞爆 ICU護理師沉重提醒「餘生請把健康置頂」

入冬後氣溫起伏不定，病毒趁勢而起，急診室再度成為最忙碌的場域。一名護理師分享第一線觀察，急診室幾乎被病患塞滿，候診區裡掛著點滴的大人、小孩交錯，哭聲與嘆息聲此起彼落，消毒水味混著焦慮氣息，讓人一走進去就感到沉重。

冬天吃不刮嘴！菠菜清炒竟浪費50％營養 專家2招讓吸收率更高

冬天的菠菜被營養師曾建銘稱為蔬菜界的「高階補給品」，不僅價格親民，口感也比其他季節更甜嫩。他在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，很多民眾只會將菠菜清炒，反而浪費了其約50%的營養價值。

膠原蛋白不能吃？她看婦科總被問一句 醫解答：問題不在本體

不少人平時會透過保健食品補充營養，一名女網友分享，自己到醫院做乳房檢查時，都會被醫師詢問「有沒有吃膠原蛋白」，讓她不禁懷疑是否在暗示不建議食用？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

隨著時代變遷，電子支付逐漸成交易主流方式。不過，日前有民眾赴北市聯醫北投門診部就醫，想刷卡卻發現只有現金付費，感到不便，...

名間焚化爐選址爭議 陳駿季強硬表態：絕不讓優良農地輕易變更

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，由於名間是國內的重要茶葉大鄉，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建民眾下跪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。